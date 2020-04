Andreea Părăluţă: „La începutul crizei lumea era relaxată”

Share This





















Născută la Pucheni, în judeţul Dâmboviţa, la 27 noiembrie 1994, Andreea Părăluţă este considerată unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului feminin românesc. A evoluat la CSŞ Târgovişte, ASA Târ-gu Mureş, Atlético Madrid, în prezent fiind legitimată la Levante.

Portarul echipei naţionale a povestit de ce a ales fotbalul şi de ce iubeşte atât de mult acest fenomen, şi-a reamintit de victoria din finala Cupei României ediţia 2016, ASA Târgu Mureş – Olimpia Cluj 2-1, dar şi de cele două triumfuri în Primera División cu Atlético Madrid (2016-17, 2017-18). „După primul titlu cucerit cu Atlético echipa a fost primită pe stadionul Vicente Calderón şi aclamată de peste 50.000 de spectatori. In 2018, după al doilea titlu, an în care băieţii au cucerit trofeul Europa

League, clubul Atletico Madrid ne-a pus la dispoziţie, fetelor şi băieţilor, două autocare descoperite în care am defilat pe străzile capitalei Spaniei. A fost ceva de vis”, şi-a amintit Andreea Părăluţă, care le-a îndemnat pe toate fetele care au ales să joace fotbal şi „să vă urmaţi visul”.

Andreea locuieşte în acest moment în Spania, într-un apartament pus la dispoziţie de clubul Levante alături de două colege de echipă. „încercăm să ne pregătim, atât cât putem. Nu gătesc, recunosc, nu prea mă pricep. Doar când vine vorba de un desert. Atunci mă bag”, a spus Andreea Părăluţă, care a povestit despre situaţia actuală din Spania: „La începutul crizei lumea era relaxată. Apoi, când situaţia s-a înrăutăţit, oamenii nu au intrat în panică, ci s-au supus cerinţelor

autorităţilor. In fiecare seară ieşim cu topi la ferestre şi aplaudăm. Nu am pierdut până acum niciun asemenea moment. Este absolut emoţionant. Spaniolii sunt foarte uniţi. Tocmai de aceea am încredere că împreună vom trece peste această perioadă foarte grea”.

Andreea le-a dezvăluit suporterilor naţionalei şi care sunt jucătorii care o inspiră. Doi dintre cei care şi-au lăsat amprenta asupra stilului său de joc au fost Ciprian Tătăruşanu, portarul echipei naţionale şi Marc-André ter Stegen, goalkeeper-ul Barcelonei.

