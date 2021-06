ANDREEA PĂRĂLUŢĂ, ÎN LOTUL NAŢIONAL PENTRU PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL

Naţionala feminină a României începe pregătirile pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2023.

În perioada 7-11 iunie 2021, jucătoarele se vor antrena la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, urmând ca pe 12 iunie să facă deplasarea în Slovacia, unde vor juca un meci amical cu naţionala ţării gazdă pe data de 14 iunie. Meciul se va disputa la Senec şi va începe la ora locală 17:00.

România şi Slovacia au mai disputat un amical în ianuarie 2017, la San Pedro del Pinatar (Spania), tricolorele impunându-se atunci cu scorul de 2-0. Golurile victoriei au fost marcate de Florentina Olar şi Cristina Carp.

Selecţionerul Cristi Dulca a convocat 23 de jucătoare pentru acest stagiu de pregătire, primul după aflarea adversarilor din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2023, care vor debuta în septembrie 2021.

Lotul convocat de selecţionerul Cristi Dulca pentru această acţiune: Portari: Andreea Părăluţă (Levante UD/Spania), Camelia Ceasar (AS Roma/Italia), Lavinia Boandă (Haladâs-Viktoria FC/Ungaria) Fundaşi: Antonia Bratu (U.S. Sassuolo/Italia), Melinda Nagy (Diosgyori VTK/Ungaria), Claudia Bistrian (Fortuna Becicherecu Mic), Cosmina Duşa (Fortuna Becicherecu Mic), Bianca Sandu (Diosgyori VTK/Ungaria), Adina Giurgiu (U.S. Sassuolo/Italia), Maria Ficzay (U Olimpia Cluj)

Mijlocaşi: Mădălina Tătar (Sport Futebol Damaiense/Portugalia), Ioana Bortan (U Olimpia Cluj), Andrea Herczeg (Haladâs-Viktoria FC/Ungaria), Roxana Mirea (U Olimpia Cluj), Ioana Bălăceanu (U Olimpia Cluj), Beata Ambrus (Heniu Prundu Bârgăului), Nicoleta Deca (Fortuna Becicherecu Mic), Ana Vlădulescu (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc)

Atacanţi: Cristina Carp (FC Lugano Femminile/Elveţia), Carmen Marcu (U Olimpia Cluj), Mara Bâtea (U Olimpia Cluj), Laura Rus (Fortuna Becicherecu Mic), Bianca Ienovan (Fortuna Becicherecu Mic)

România, în grupă cu Italia, Elveţia, Croaţia, Lituania şi Moldova

Echipa naţională feminină a României a fost repartizată în GRUPA G, unde se reîntâlnesc cu selecţionatele Elveţiei, Croaţiei şi Lituaniei, pe care le-au avut adversare şi în preliminariile trecute, pentru WEURO 2022.

Grupa G este completată de Italia şi Moldova, două naţionale pe care selecţionata feminină le-a întâlnit în campania precedentă pentru Campionatul Mondial din 2018!

La această ediţie a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2023 vor participa, în premieră, 51 de echipe! Acestea au fost împărţite în 9 grupe de calificare astfel: şase grupe a câte şase echipe şi trei grupe a câte 5 echipe. Faza grupelor este programată să înceapă în septembrie 2021 şi să se încheie un an mai târziu, în septembrie 2022.

Iată programul complet al Grupei G:

17 septembrie 2021: [talia – Moldova, Elveţia – Lituania, ROMÂNIA – Croaţia

21 septembrie 2021:Moldova – Elveţia, Croaţia – Italia, ROMÂNIA – Lituania

22 octombrie 2021:Italia – Croaţia, Elveţia – ROMÂNIA

26 octombrie 2021:Lituania – Italia, Elveţia – Croaţia

26 noiembrie 2021: Italia – Elveţia,

ROMÂNIA – Moldova, Croaţia – Lituania 30 noiembrie 2021: Croaţia – Moldova, Lituania – Elveţia, ROMÂNIA – Italia

8 aprilie 2022: Moldova – Croaţia, ROMÂNIA – Elveţia, Italia – Lituania 12 aprilie 2022: Elveţia – Italia, Croaţia -ROMÂNIA, Moldova – Lituania

24 iunie 2022: Moldova – ROMÂNIA 28 iunie 2022: Lituania – Moldova

2 septembrie 2022: Lituania -ROMÂNIA, Croaţia – Elveţia, Moldova -Italia

6 septembrie 2022: Italia – ROMÂNIA, Lituania – Croaţia, Elveţia – Moldova