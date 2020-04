ANCA STOENESCU POATE AJUNGE LA OLIMPIADĂ LA 41 DE ANI

Share This





















Echipa naţională a României de baschet 3X3 feminin este calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo încă de la finalulul anului 2019. Chiar dacă întrecerea supremă s-a amânat pentru 2021, calificările rămân valabile. Mai mult ca sigur, între cele patru sportive care vor lupta pentru o medalie în Japonia se va regăsi şi Ancuţa Stoenescu, cea mai titrată baschetalistă româncă a tuturor timpurilor. La vremea Jocurilor Olimpice, va avea 41 de ani, dar acest lucru nu i-a afectat motivaţia. Între timp, trăieşte perioada aceasta de restricţii „mâncând” seriale pe pâine.

Anca Stoenescu s-a născut la 1 ianuarie 1980, la Timişoara. Nimeni nu îi spune, în baschetul românesc, Anca, ci toată lumea o ştie de Ancuţa. În 2018, a doborât recordul naţional şi a devenit cea mai titrată baschet-balistă româncă a tuturor timpurilor, după ce a cucerit titlul 12 de campioană. Primul aur a venit la 17 ani, cu ICIM Arad, cu care a luat patru titluri. Au urmat alte trei cu Livas Târ-govişte, după care bănăţeanca a cucerit două titluri în Cipru, cu AEL Lymassol. Au urmat, din 2013 până în 2018, alte cinci titluri consecutive, două cu CSM Târgovişte şi trei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Ancuţa Stoenescu a mai fost legitimată la Universitatea Avanpost Timişoara, la BCM Danzio Timişoara sau Universitatea Alba lulia. În prezent, e sub contract cu CSM Târgovişte. A fost o componentă de bază a naţionalei de 5X5, din care s-a retras. Acum, e o componentă de bază a naţionalei de 3X3, cu care a participat şi la Campionatul Mondial. În pauza forţată din starea de urgenţă declanşată de coronavirus, se uită la serialele Toy Boy,

Queer Eye şi Love is Blind. „Nu mă mai pot opri”, ne-a mărturisit sportiva.

Într-o ţară în care o femeie ajunsă la 40 de ani e considerată de mulţi deja bătrână, Ancuţa Stoenescu joacă în continuare baschet la cel mai înalt nivel şi e un exemplu pentru toţi. Este cea mai matură componentă a naţionalei de baschet 3X3 şi a primit vestea amânării Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu înţelepciune.

„Având în vedere ca este o problemă la nivel mondial, iar cum sănătatea şi siguranţă oamenilor este pusă în pericol, cred că este cea mai înţeleaptă decizie amânarea Jocurilor Olimpice. Aşadar şi noi am luat-o ca atare…. Sănătatea este pe primul loc. Cu siguranţă că odată cu amânarea Jocurilor Olimpice şi programul nostru de pregătire se va schimba însă ne vom adapta noilor cerinţe”, a mărturisit baschetbalista pentru ProSport.

După o carieră atât de strălucitoare la nivel de echipe de club, în ceea ce priveşte naţionala de baschet 5X5, rezultate grozave nu au fost pentru Stoenescu, dar fiind că la nivel internaţional, echipa României nu este o forţă europeană. Totuşi, în baschetul 3X3, un sport relativ nou, diferenţele mari dintre ţări se nivelează, iar România poate spera la o medalie în Japonia. În plan mental, amânare competiţiei cu un an nu o sperie pe jucătoare.

Nici din punct de vedere fizic, baschetbal-ista spune că amânarea Jocurilor Olimpice cu un an nu o sperie. Stoenescu este încrezătoare în valoarea echipei României.

„Din punct de vedere fizic nu va fi nicio problemă atâta timp cât eşti sănătos. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele deja calificate la Jocurile Olimpice, cunosc

nivelul. România se afla la Jocurile Olimpice datorită faptului că am arătat valoare şi spirit de competiţie indiferent de greutăţile care ne-au ieşit în cale”, crede sportiva.

Liga Naţională de Baschet Feminin s-a întrerupt chiar înainte de declanşarea stării de urgenţă. CSM Târgovişte, echipa pentru care evoluează Anca Stoenescu, era pe locul 4 la momentul stopării întrecerii. Formaţia dâm-boviţeană urma să joace cu Olimpia Braşov pentru un loc în semifinale.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să mai aşteptăm puţin Ssunt ţări cu situaţii mult mai grave decât România şi încă nu au luat o decizie de terminare a campionatului. Mi-aş dori să se termine pe teren campionatul, deşi înţeleg că este o situaţie dificilă”, mai spus Stoenescu.

La fel ca şi alte jucătoare, Ancuţa Stoenescu are contract cu Târgovişte până în luna mai. Deocamdată, nu a luat o decizie pentru viitorul sezon de 5X5. Sursa: prosport.ro