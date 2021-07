ANCA STOENESCU, ÎN LOTUL ROMÂNIEI DE 3X3

Naţionala feminina de baschet 3×3 a României susţine ultimul test oficial inaintea Jocurilor Olimpice: etapa de circuit FIBA 3×3 Women’s Series de la Poitiers (Franţa).

Acvilele vor alinia următoarea formulă: Sonia Ursu, Claudia Cuic, Gabriela Mărginean şi Ancuţa Stoenescu. Din dele-gatia tarii noastre care a facut deplasarea in Franta mai fac parte antrenoarea Tatiana Gallova si kinetoterapeutul Mircea Nutescu.

Romania a fost repartizata in prima faza in Grupa D, urmand sa dispute astazi următoarele partide:

ora 18:50 Romania – Thailanda

ora 20:30 Romania – Spania

Primele două echipe din grupă se califică în sferturile de finală, acolo unde, maine, se vor „încrucişa” cu primele două clasate din Grupa A (Franţa, Germania sau Mongolia) Toate meciurile turneului de la Poitiers vor fi transmise live pe pagina de Facebook 3×3 Romania