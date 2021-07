ANCA STOENESCU (CSM TÂRGOVIŞTE) RĂMÂNE O JUCĂTOARE DE BAZĂ A NAŢIONALEI DE BASCHET 3X3

Patru dintre sportivele aflate in pregătiri pentru Jocurile Olimpice au fost selectate de antrenoarea Tatiana Gallova pentru a evolua la Potiers, în a treia etapa a circuitului mondial FIBA 3×3 Women’s Series.

Echipa României, având în componenţă pe Gabriela Mărginean, Claudia Cuic, Sonia Ursu şi Ancuţa Stoenescu, a fost repartizată în Grupa C, alături de Spania şi Thailanda. In prima zi tricolorele au trecut de reprezentanta Asiei, cu 21-17, apoi au beneficiat de descalificarea Spaniei, ibericele înregistrând în lot două cazuri de Covid-19.

Astfel, de pe locul 1 din grupa, România a întâlnit în sferturile de finală Germania, pe care a depăşit-o cu 14-13, după un coş reuşit în ultima secundă de Sonia Ursu.

In semifinale, România a cedat în faţa Rusiei, 7-16, reuşind clasarea pe locul 3 în clasamentul general al competiţiei câştigate de Franţa.

Pentru naţionala feminină, acesta a fost ultimul test oficial înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo.