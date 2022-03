ANAD IMPUNE NOI REGULI

1 0

Agentia Nationala Anti-Doping a transmis, ieri, un comunicat catre toate federatiile sportive nationale, prin care informeaza toti participantii la activitatea sportiva despre noua legislatie nationala anti-doping. Astfel, ANAD precizeaza ca Legea nr. 310/2021 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport a fost promulagata de catre Presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial nr. 1229 din 27.12.2021, inlocuind Legea nr. 227/2006. Intrarea in vigoare a acestei legi aduce profunde modificari in activitatea de prevenire si combatere a dopajului, printre care si noile obligatii ale structurilor sportive nationale in relatia cu ANAD. Totodata, Agentia Nationala Anti-Doping recomanda tuturor structurilor sportive sa urmareasca in continuare site-ul oficial, www.anad.gov.ro, precum si platforma https://www.anad.ro/.

Pe aceasta cale, la solicitarea ANAD, prezentam si o sinteza a celor mai importante modificari legislative:

– Art. 137, alin.3 – ”Federatiile sportive nationale, cluburile, ligile, Federatia Sportului Scolar si Universitar si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia de a desemna o persoana responsabila cu activitatea anti-doping.”

– Art. 138, alin. 1 – ”Cluburile sportive au obligatia sa comunice informatiile necesare entitatilor la care sunt afiliate, in vederea respectarii prevederilor art. 137.”

– Art. 138, alin. 2 – ”Informatiile prevazute la art. 137, alin. 1, se comunica Agentiei Nationale Anti-Doping in termenul stabilit de catre aceasta prin solicitarea formulata in scris.”

– Art. 139, alin. 1 – ”In vederea protejarii sanatatii sportivilor si prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Comitetul National Paralimpic au obligatia sa isi prevada in bugetul anual sume destinate programelor de educatie anti-doping si sa desemneze o persoana cu cunostinte in domeniul medical, atestata anual de ANAD sa desfasoare aceste programe educative destinate sportivilor si personalului asistent.”

Potrivit prevederilor Art. 139, alin. 2, ”nerespectarea prevederilor art. 139, alin. 1, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 15000 lei.

Potrivit prevederilor Art. 142, alin. 6, ”nerespectarea prevederilor art. 137 si 138 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 15000 lei.

In acest sens, ANAD multumeste tuturor federatiilor si structurilor sportive pentru colaboare si sustinerea angajamentelor Romaniei in promovarea unui sport curat si mentioneaza ca informatiile solicitate prin noua legislatie trebuiesc transmise catre ANAD pana la data 01.04.2022.