Ample controale în aceste zile, desfăşurate de DSVSA Dâmboviţa

In perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa va demara controale tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure şi a preveni apariţia de toxiinfecţii alimentare.

Controalele urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală şi nonanimală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare, etc).

În perioada 02.04.2020 -01.05.2020 va fi asigurată permanenţa activităţii prin programul prelungit la nivelul DSVSA şi CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Având în vedere situaţia epi-demiologică la nivel naţional şi judeţean în direcţia pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu stricteţe cerinţele sanitare veterinare privind mişcarea porcinelor şi a altor specii de animale.

De asemenea, se va monitoriza circulaţia ovinelor şi caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploataţii de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

In toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, va fi asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Pentru eficientizarea acestor acţiuni, medicii veterinari vor solicita în baza tematicilor de control comune şi ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorităţi competente judeţene sau locale (Primării, Consilii Judeţene, Instituţia Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc.), în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie şi control, în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorităţi.

Acţiunile de control vor avea în vedere verificarea modului în care sunt respectate următoarele cerinţe: Animalele destinate sacrificării

vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate, care sunt însoţite de documente sanitare veterinare (certificat sanitar veterinar, documente privind informaţiile de lanţ alimentar) şi care sunt identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date conform legislaţiei în vigoare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;

respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare.

Inspectorii DSVSA în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, vor efectua controale în trafic asupra transporturilor de animale pentru: verificarea condiţiilor de igienă, a dezin-fecţiei şi a documentelor de autorizare sanitară veterinară a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor;

verificarea documentele însoţitoare ale animalelor (certificate veterinare care să ateste sănătatea mieilor şi documente care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar).

Funcţionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 21 aprilie-1 mai 2021 (premergătoare Paştelui ortodox), între orele 07:00 – 17:00.

DSVSA Dâmboviţa va permite înfiinţarea spaţiilor amenajate temporar numai în condiţii în care:

în aceste spaţii amenajate temporar sunt respectate condiţiile generale şi specifice de igienă, sănătate şi bunăstare a animalelor, gestionare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi de eliminare a deşeurilor, stabilite de legislaţia sanitară veterinară;

există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiţi corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante şi post-mortem, care să poată dispune măsuri de restricţie sanitar-veterinară asupra cărnii, în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare la nivelul centrelor de tăiere autorizate temporar. Carnea de miel

loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare însoţite de certificat sani-tar-veterinar;

carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată în vederea comercializării către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar;