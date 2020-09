Amenzi aplicate de poliţişti pentru distrugerea afişelor electorale

Având in vedere informaţiile apărute in spaţiul public cu privire la faptul ca afişele electorale, de pe raza localitatii Darmanesti, au fost vandalizate, poliţiştii din cadrul Poliţie Municipiului Moreni s-au sesizat din oficiu, identificând persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un barbat de 48 de ani.Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 600 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 108 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Totodată având in vedere şi informaţiile apărute in spaţiul public cu privire la faptul ca o femeie a rupt afişele electorale de pe raza local-itatii Rascaieti, poliţiştii din cadrul Sectiei nr. 10 Poliţie Rurală Valea Mare s-au sesizat din oficiu, identificând persoana în cauză.Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 108 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.