AMENINŢĂRI DIN PARTEA DEŢINĂTORULUI DREPTURILOR TV PENTRU LIGA I

EAD.RO INTERACTIVE, deţinătorul drepturilor TV pentru Liga 1, a trimis o scrisoare oficială către LPF. Cluburile din Liga sunt ameninţate că vor rămâne fără bani dacă nu încheie sezonul!

Deţinătorul drepturilor cere disputarea tuturor meciurilor rămase de jucat din Liga 1 şi impune 5 iunie drept dată limită pentru restar-tul sezonului. În caz contrar, cluburile şi LPF sunt forţate să:

o returneze o parte din totalul sumelor

plătite cu titlu de avans aferente sezonului competiţional 2019/2020, suma supusă restituirii de către LPF, cu titlu estimativ şi fără excluderea posibilităţii revizuirii de către EAD.RO, constând în cel puţin EUR 10.000.000 plus TVA, la care se vor adăuga oricare şi toate penalităţile la care ar fi îndreptăţită;

o plătească daune-interese într-un cuantum necesar pentru acoperirea integrală a prejudiciilor create EAD.RO şi partenerilor săi comerciali de nefinalizarea competiţiei şi nedis-putarea restului de meciuri din sezonul com-petiţional 2019/2020, mai ales în contextul în care meciurile cu cea mai mare importanţă din punct de vedere comercial (play-off) urmau să se desfăşoare în perioada ulterioară suspendării;

o renegocieze Contractul de Cesiune de Drepturi Media, în vederea reajustării drepturilor şi obligaţiilor contractuale acolo-prevăzute şi în special a valorii acestuia.

Propunerea lui Ciprian Paraschiv, preşedintele celor de la Politehnica Iaşi, de a anula play-out-ul i-a înfuriat pe deţinătorii drepturilor TV, care ameninţă că îşi vor lua banii înapoi dacă Liga 1 nu se va încheia pe teren. Poli Iaşi, Viitorul, Hermannstadt, Clinceni, Chindia şi Voluntari au fost somate să renunţe la demers, altfel TOATE cluburile vor suferi consecinţele financiare

Clinceni, Chindia şi Voluntari au fost somate să renunţe la demers, altfel TOATE cluburile vor suferi consecinţele financiare

” În măsura în care competiţia Liga 1 nu este reluată ori va fi reluată doar cu organizarea meciurilor din play-off, iar nu şi a celor din play-out, din cauza refuzului cluburilor din play-out de a disputa meciurile rămase, EAD.RO nu va ezita să ţină LPF şi cluburile în cauză răspunzătoare în solidar în vederea reparării prejudiciului creat prin nedisputarea sezonului competiţional 2019/2020 in condiţiile contractuale”

” Bazându-se pe precedentele create la Liga 2 şi Liga 3, echipele din elită aflate în cursa pentru menţinerea în Liga 1 vor ca nimeni să nu mai retrogradeze în acest an. Echipele care au fost de acord cu propunerea au fost Viitorul, Hermannstadt, Poli Iaşi, Clinceni, Chindia şi Voluntari.

„Acţiunea lui Ciprian Paraschiv e îndreptată împotriva colegilor de play-out. Sunt nişte aberaţii de nedescris. E vorba de frica de retrogradare. Vrea să tragă azi linie pentru că îi e frică să nu ajungă în Liga 2. Sub nicio formă nu vom accepta”

Justin Ştefan, secretar general LPF