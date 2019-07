Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în România, E.S, domnul Dang Tran Phong, a vizitat Judeţul Dâmboviţa

Share This





















Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a primit vizita ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam în România, E.S, domnul Dang Tran Phong.

La întâlnire au participat vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Luciana Cristea şi Alin Manole, secretarul judeţului, Ivan Vasile Ivanoff, subprefectul judeţului, Florina Mureşan, viceprimarul municipiului Târgovişte, Monica Ilie, rectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Călin Oros şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, Gelu Rusescu. De asemenea, alături de delegaţia Ambasadei Republicii Socialiste Vietnam în România, s-au aflat şi reprezentanţi ai Centrului de Studii pentru Indochina.

În deschiderea întâlnirii, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a făcut o scurtă prezentare a judeţului Dâmboviţa şi a potenţialului existent în diferite domenii de interes, subliniind perspectivele economice, sociale, educative şi culturale ale judeţului. „Ne exprimăm interesul de a pune bazele unor schimburi economico-culturale între ţara noastră şi Vietnam, iar dacă există la nivelul comunităţilor dumneavoastră locale interes pentru a dezvolta relaţii cu judeţul Dâmboviţa, avem toată disponibilitatea în acest sens. Avem nevoie de forţă de muncă, suntem interesaţi să primim studenţi şi turişti vietnamezi şi sunt convins că această vizită va scoate la iveală oportunităţi concrete de colaborare.”

La rândul său, Excelenţa Sa, Dang Tran Phong, a precizat că întâlnirea de la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa este o oportunitate de a face noi paşi în extinderea relaţiilor de colaborare dintre România şi Vietnam. „După cum ştiţi, românii şi vietnamezii au o relaţie lungă, tradiţională de prietenie. Păstrăm mereu în inimă ajutorul dat de România în trecut, dar şi în zilele noastre. Relaţiile noastre s-au dezvoltat mult în ultima perioadă, mai ales în prima jumătate a acestui an, când premierul vietnamez a fost prezent în ţara dumneavoastră(…) Sarcina mea, aici, este să fac tot ce pot pentru a dezvolta colaboarea între ţările noastre, în toate domeniile, cu prioritate în cel economic, cultural, în agricultură, turism, dar şi în ceea ce priveşte forţa de muncă, întrucât ştim că România are un deficit la acest capitol. 20 de studenţi vin anual cu burse să studieze în România, avem mulţi muncitori care lucrează aici în construcţii, în industria alimentară, iar schimburile cresc cu fiecare an. Sper că şi relaţiile comerciale vor spori, mai ales că aici există un potenţial serios în producţie, turism şi educaţie.”

De asemenea, ambasadorul Dang Tran Phong a precizat că există deschidere şi interes din partea autorităţilor din Vietnam pentru întărirea legăturilor dintre părţi, prin realizarea de înfrăţiri între regiuni respectiv între comune sau oraşe din ambele ţări.

Programul Excelenţei Sale în judeţul Dâmboviţa a continuat cu vizite la Campusul Universităţii Valahia, Parcul Industrial Priboiu şi la Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească Târgovişte”.