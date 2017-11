Ambasadorul Republicii Federale Germania, vizită în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, alături de vicepreşedintele Alin Manole, parlamentari dâmboviţeni şi reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor locale, l-a primit, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pe ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti, E.S. Cord Meier-Klodt, aflat în vizită oficială în judeţul Dâmboviţa.

Ulterior acestui moment, însoţit de membri importanţi ai instituţiilor de legătură dintre România şi Germania, respectiv directorul Camerei de Comerţ Româno-Germane – Sebastian Metz şi şefa secţiei economice a Ambasadei Germaniei la Bucureşti – Swantje Kortemeyer, domnul ambasador a participat la o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor cu capital german din judeţul Dâmboviţa, în cadrul căreia a fost supusă atenţiei, ca principal subiect, relaţia economică româno-germană. Desfăşurat în sala Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, la eveniment au mai participat atât reprezentanţi ai mediului de afaceri autohton, cât şi ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a făcut o scurtă prezentare a judeţului Dâmboviţa, reliefând principalele oportunităţi de investiţii şi colaborare din judeţ, în domeniile economic, turistic, educaţional, cultural şi, nu în ultimul rând, strategic. În cadrul discuţiilor, preşedintele Alexandru Oprea a subliniat şi importanţa factorilor care unesc cele două popoare şi a făcut cunoscute elementele de sustenabilitate pentru un parteneriat fructuos: „Îi mulţumesc pentru prezenţă domnului ambasador Cord Meier-Klodt. Salut, de asemenea, prezenţa doamnei Kortemeyer, şefa secţiei economice, şi a domnului Sebastian Metz, directorul Camerei de Comerţ Româno-Germane. Am avut, împreună cu parlamentarii de Dâmboviţa, cu Instituţia Prefectului, cu Universitatea Valahia şi cu reprezentanta Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa o scurtă întrevedere în care am prezentat Judeţul Dâmboviţa şi oportunităţile existente în Judeţul Dâmboviţa, iar domnul ambasador ne-a spus că, în urma unei analize făcute de ambasadă, au ajuns la concluzia că este necesar ca firmele germane să treacă Carpaţii – să investească în partea de sud a României şi, de ce nu, şi în Judeţul Dâmboviţa. I-am făcut domnului ambasador o scurtă prezentare a firmelor cu capital german din judeţul nostru. Eu sper ca acesta să fie un început, sper să dezvoltăm relaţii profitabile atât pentru partenerii din Germania, cât şi din Judeţul Dâmboviţa şi, de ce nu, să reuşim în acest proiect frumos, strategic, şi anume parteneriatul dintre Uzina Automecanica Moreni şi Concernul Rheinmetall, care este benefic pentru regiune; avem forţă de muncă foarte bine calificată, avem ce oferi investitorilor germani. Vă asigurăm de întreaga noastră cooperare şi de toată buna noastră credinţă pentru a reuşi să mişcăm lucrurile în direcţia cea bună!”

La rândul său, Excelenţa Sa a precizat că judeţul Dâmboviţa este important pentru autorităţile şi investitorii germani, iar parteneriatul româno-german dintre Automecanica Moreni şi Rheinmetall este o dovadă puternică a acestui aspect. Deşi principalul subiect al discuţiilor a fost domeniul economic, îndeosebi oportunităţi de investiţii şi colaborare între cele două părţi, Excelenţa Sa a confirmat faptul că există preocupare din partea statului german pentru România şi în domeniile strategic, educaţional şi cultural, declarân-du-se, astfel, încântat de colaborarea şi receptivitatea românilor în acest sens. În urma discuţiilor purtate, E.S. Cord MeierKlodt a asigurat autorităţile judeţene şi agenţii economici dâmboviţeni de întreaga deschidere a părţii germane pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, a investiţiilor comune şi a contactelor cu parteneri germani, bazate pe încredere şi sprijin reciproc: „Mărturisesc că sunt cu adevărat impresionat. Este prima mea vizită în Judeţul Dâmboviţa şi în oraşul Târgovişte. Nu-mi amintesc de o altă asemenea primire – substanţială, concretă. Vă mulţumesc foarte mult! Este o vizită pe care o dedicăm unei întregi serii de subiecte, dintre care continuarea dezvoltării relaţiilor bilaterale în plan educaţional, şi anume promovarea învăţării limbii germane, a schimburilor universitare, a educaţiei profesionale. Motivul principal al acestei vizite este continuarea dezvoltării relaţiilor economice, lucru ce justifică şi prezenţa celorlalţi membrii ai delegaţiei germane. Economia românească prezintă o creştere importantă, iar noi ne dorim ca lucrurile să continue în acest sens, economia germană fiind interesată să dezvolte în continuare această relaţie economică bilaterală. În Judeţul Dâmboviţa, sunt companii cu capital german care au creat numeroase locuri de muncă, precum CarpatCement sau Sun Garden şi altele. Sunt impresionat de ce am auzit şi văzut la dumneavoastră, de acest incredibil potenţial economic şi atât eu, cât şi colegii mei suntem dispuşi să îl susţinem şi să îl dezvoltăm. Ne bazăm pe disponibilitatea partenerilor noştri de a face posibil acest angajament economic (locuri de muncă pentru personal calificat, infrastructură de transport etc.).”

Nevoia de consolidare a parteneriatelor şi relaţiilor bilaterale româno-germane, îndeosebi a parteneriatului dintre Automecanica Moreni şi Rheinmetall, a fost supusă atenţiei Excelenţei Sale şi de către senatorul Adrian Ţuţuianu, care a menţionat atât principalele avantaje ale judeţului Dâmboviţa pentru investitorii germani, cât şi importanţa dezvoltării colaborării în plan administrativ, prin înfrăţirea localităţilor, şi în plan educaţional, prin schimburi de experienţă şi voluntariat: „Am discutat în primul rând despre marele potenţial economic pe care-l are acest judeţ, dar şi despre oportunităţile de investiţii şi prezenţa concernului Rheinmetall în Dâmboviţa. Totodată, am adus în atenţia Excelenţei Sale şi posibilităţile de colaborare în domeniul educaţiei şi între unităţile administrativ-te-ritoriale din judeţ şi cele din Germania. Sunt convins că vom avea rezultate foarte bune.”

Principalele subiecte şi concluzii ale discuţiilor purtate au fost prezentate de către preşedintele Alexandru Oprea, de către Excelenţa Sa şi de către senatorul Adrian Ţuţuianu în cadrul unor declaraţii de presă, susţinute la finalul întâlnirii de lucru. La eveniment au mai participat: prefectul Judeţului Dâmboviţa, Antonel Jîjîie, subprefectul Judeţului Dâmboviţa Florina Mureşan, secretarul judeţului, Ivan Vasile Ivanoff, viceprimarul municipiului Târgovişte, Monica Ilie, Cristina Stroe, inspector şcolar general adjunct, Titus Corlăţean, Claudia Gilia, Oana Vlăducă, Corneliu Ştefan, Dumitru Lupescu – parlamentari de Dâmboviţa, reprezentanţi ai Universităţii Valahia Târgovişte şi Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa. România şi Germania au o relaţie bilaterală foarte bună, concretizată în numeroase investiţii şi parteneriate în plan economic, educaţional şi cultural, Germania fiind principalul partener comercial al României (schimburile comerciale însumând aproximativ o cincime din comerţul exterior al României) şi al treilea investitor în economia românească, cu un procent de aproximativ 11% din totalul investiţiilor.

În programul Excelenţei Sale au fost cuprinse atât vizite la obiective turistice, cât şi la mai multe societăţi comerciale din judeţul Dâmboviţa, importante pentru relaţiile bilaterale româno-germane. În acest sens, preşedintele Alexandru Oprea consideră că vizita E.S. Cord Meier-Klodt este un bun prilej pentru a consolida, în plan local, dialogul şi bunele relaţii de prietenie şi cooperare care au ţinut aproape cele două state de-a lungul anilor, în contextul în care, în anul 2017, s-au împlinit 25 de ani de la semnarea tratatului bilateral privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa şi 50 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Germania.