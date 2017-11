Ambasadorul Republicii Bolivariene Venezuela în România, a susţinut cea de-a doua conferinţă din cadrul Catedrei „Simon Bolivar”, înfiinţată la Universitatea Valahia din Târgovişte

Share This





















Vineri, 10 noiembrie 2017, la Corpul K al Universităţii Valahia din Târgovişte, Salonul verde a avut loc cea de-a doua conferinţă din cadrul Catedrei „Simon Bolivar”, înfiinţată la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Conferinţa a fost susţinută de Excelenţa Sa, domnul ambasador al Republicii bolivariene Venezuela, Victor Ramon Carazo, prelegerea vizând gândirea politică a lui Simon Bolivar.

Au participat la eveniment: studenţi, cadrele didactice si invitaţii şi nu în ultimul rând prorectorul, prof.univ.dr. Teodorescu Gabriela şi conf.univ.dr. Claudia Gilia, deputat al PSD Dâmboviţa:

„Am fost deosebit de onorată să particip, astăzi, la cea de-a doua conferinţă din cadrul Catedrei „Simon Bolivar”, înfiinţată la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Conferinţa a fost susţinută de Excelenţa Sa, domnul ambasador al Republicii bolivariene Venezuela, Victor Ramon Carazo, prelegerea vizând gândirea politică a lui Simon Bolivar.

Astfel, studenţii, cadrele didactice şi invitaţii au aflat lucruri inedite, cu privire la omul de stat Simon Bolivar, supranumit „Eliberatorul”, cel care a condus revoluţiile împotriva dominaţiei spaniole in America Latină.

M-am bucurat să vad că proiectul, pe care l-am susţinut in cadrul Universitaţii Valahia, in calitate de Prorector, -înfiinţarea Catedrei „Simon Bolivar” – se dezvoltă şi capătă noi valenţe.

Mulţumiri speciale dlui conf.univ. dr. Iulian Oncescu, de la Departamentul de Istorie al Facultaţii de Stiinţe Umaniste, care îi îndrumă cu pasiune pe studenţi în a descoperi file din istoria constituţională a statelor latino-americane.

La eveniment a participat şi doamna Prorector, prof.univ.dr. Teodorescu Gabriela.

Universitatea Valahia din Târgovişte, prin susţinerea acestui tip de evenimente, dovedeşte încă o dată că este o universitate care promovează valorile culturale universale şi care urmăreşte dezvoltarea cooperării internaţionale.”, a afirmat conf.univ.dr. GILIA CLAUDIA, deputat al Partidului Social Democrat

Pe data de 28 aprilie 2017, în cadrul Campusului Universităţii Valahia din Târgovişte a avut loc deschiderea Catedrei Onorifice „Simon Bolivar”.