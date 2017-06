Ambasadorul Republicii Belarus, în vizită la Oonsiliul Judeţean Dâmboviţa

Share This





















Cu prilejul vizitei efectuate în judeţul Dâmboviţa, Excelenţa Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus în România, a fost prezent la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, unde a fost întâmpinat de reprezentanţii autorităţilor administraţiei locale şi judeţene.

În cadrul întâlnirii, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, i-a prezentat judeţul, punând accent atât pe domeniile cu potenţial de creştere economică, cât şi pe aspecte menite să reflecte importanţa judeţului din perspective educaţionale, istorice, culturale sau turistice. Totodată, preşedintele Alexandru Oprea i-a mulţumit Excelenţei Sale pentru interesul arătatjudeţului Dâmboviţa, asigurându-l de întregul sprijin al administraţiei judeţene în vederea încheierii unei relaţii bilaterale de colaborare benefice pentru ambele părţi: „Suntem deschişi pentru a încuraja colaborarea dintre autorităţile din Dâmboviţa şi cele din Belarus. Avem toată disponibilitatea în acest sens. Consider că este nevoie să începem cu vizite de cunoaştere, care să se concretizeze în acorduri de colaborare. Sunt convins că, dacă vom face acest lucru, atât cetăţenii din Dâmboviţa, cât şi cei din Belarus vor avea de câştigat.”

La rândul său, Ambasadorul Republicii Belarus a prezentat profilul economic, cultural, educaţional şi turistic al ţării sale, punând accent atât pe ramurile industriale în care Belarus are performanţe, cât şi pe receptivitatea autorităţilor din Belarus de a iniţia şi stabili contacte la nivelul mediului de afaceri din România. În acest sens, cu sprijinul Camerei de Comerţ, se va urmări iniţierea unui dialog între oamenii de afaceri din România şi cei din Belarus, România fiind al nouălea partener comercial al Republicii Belarus. Au mai constituit subiecte de interes şi cooperarea bilaterală între ansamblurile muzeale, dar şi partene-riatele dintre universităţi.

În acest sens, discuţiile au vizat stabilirea unui cadru propice pentru iniţierea unor viitoare demersuri între cele două state, demersuri care să asigure dezvoltarea în diferite segmente de activitate, îndeosebi în cel economic, turistic sau educaţional. În termenii facilitării consolidării cooperării interregionale, se doreşte iniţierea unui schimb de informaţii între instituţiile din Dâmboviţa şi cele din Belarus.

Întâlnirea a fost urmată de o conferinţă de presă susţinută de preşedintele Alexandru Oprea alături de Excelenţa Sa Andrei Grinkevich, în care au fost prezentate opiniei publice principalele subiecte abordate în cadrul discuţiilor.

Ambasadorul Republicii Belarus în România le-a mulţumit autorităţilor locale şi judeţene pentru primirea oferită, asig-urându-le de întreaga sa deschidere în vederea concretizării de proiecte de cooperare între regiuni, în diferite domenii de activitate: „Este o mare onoare pentru mine să vin în judeţul Dâmboviţa. Voi face tot ce este posibil pentru a sprijini stabilirea de relaţii între acest judeţ şi ţara mea. Am avut o discuţie foarte interesată. Am convenit că există un potenţial uriaş pentru încheierea unui parteneriat în aproape toate domeniile de activitate. Mă voi preocupa pentru ca aceste discuţii să se transpună în lucruri concrete”. La eveniment au mai participat: Claudia Gilia şi Alin Manole – Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Antonel Jîjîie – Prefectul Judeţului Dâmboviţa, Daniel Cristian Stan – Primarul Municipiului Târgovişte, Ovidiu Cîrstina -Directorul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Gabriela Teodorescu – Prorectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Gelu Rusescu -Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa.

Ambasadorul Republicii Belarus şi-a început activitatea diplomatică în România la începutul acestui an, vizita la Târgovişte, de astăzi, fiind parte a programului Excelenţei Sale de a stabili contacte cu autorităţile locale în scopul evaluării posibilităţilor de dezvoltare a relaţiilor bilaterale dintre România şi Belarus.