Stadion: „Eugen Popescu” (Târgovişte);

Spectatori: 6.000.

A marcat: Denis Ciobotariu 67′

Au înscris la loviturile de departajare: –

/ Florin Cernat, Laurenţiu Marinescu, Mircea Leasă

Au ratat la loviturile de departajare: Cristian Cherchez, Alin Pencea, Cristian Neguţ / Alexandru Răuţă Chindia: Aioani – Martac, D. Ciobotariu, Vătavu, Dumitraşcu (Pencea 80′) – Cr. Neguţ, Rogoveanu, Crinel Stoica (C. Dinu 67′) – L. Mihai (Nisipeanu 95′) – D. Florea, Cherchez (cpt.)

Rezerve neutilizate: Meilă – Jurj,

Neicuţescu, Acasandrei

Antrenor principal: Nicolae Croitoru

Antrenor secund: Vasile Bîrdeş

FC Voluntari: Mincă – Leasă, Balaur,

Horj, Bucurică – Al. Răuţă, D. Novac – Mih.

Căpăţînă (Fl. Cernat 119′), Laur.

Marinescu (cpt.), D. Benzar (Ivanovici 59′)

– Ad. Bălan (Ad. Voicu 74′)

Rezerve: Petrariu – Sânmărtean, Pîrcălabu, Gişa

Antrenor principal: Victor Naicu Antrenori secunzi: Adrian Mutu, Daniel Florea

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); Asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti) şi Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). Rezervă: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) şi Felix Grigore (Bucureşti).

0-3 Mircea Leasă bate la înălţime, pe centru, cu Aioani sărit în stânga, şi înscrie, menţinând astfel Voluntariul în Liga 1

0-2 Cristian Neguţ şutează puternic la înălţime, mingea loveşte transversala şi se duce peste

0-2 Alexandru Răuţă trimite în stânga, dar pe lângă poartă. Aioani a sărit din nou în partea opusă. Mutu îşi muşcă buzele

0-2 Alin Pencea bate asemănător ca Cherchez şi Mincă reţine de această dată

0-2 Laurenţiu Marinescu trimite plasat în stânga, aproape lângă bară şi înscrie. Aioani a sărit din nou în partea opusă

0-1 Cristian Cherchez şutează puternic pe jos, modest, aproape de centru, uşor în stânga, iar Mincă respinge în faţă. Cherchez îşi scoate banderola de căpitan şi muşcă din ea

0-1 Florin Cernat bate în dreapta şi transformă. Aioani a sărit în partea opusă

Min 119 Cherchez iese la margine pentru îngrijiri medicale. Mihai Mincă ia galben pentru tragere de timp

Min 95 Chindia face ultima schimbare. Iese Liviu Mihai şi intră Alin Nisipeanu

Min 94 Aioani iese şi reţine o minge centrată din lovitură liberă în centrul careului. Nisipeanu se pregăteşte să intre pe teren

Min 90 Ivanovici e pe direcţia loviturii de cap a lui Pencea, după o centrare din stânga la bara a doua a lui Cherchez. Mingea deviată se duce puţin peste transversală

Min 87 Vătavu acuză o accidentare la coapsa piciorului drept şi iese la margine să primească îngrijiri medicale

Min 76 Cherchez bate plasat o lovitură liberă de la 25 de metri central, iar Mincă scoate lejer în corner de sub transversală

Min 67 1-0 Cherchez avansează în flancul stâng, se opreşte în marginea careului şi trimite lobat la bara a doua, acolo unde Denis Ciobotariu se înalţă în 6 metri şi reia cu capul la colţul lung. Chindia marchează şi la acest rezultat trimite jocul în prelungiri

Min 59 Prima schimbare pentru FC Voluntari. Iese Daniel Benzar şi intră Petre Ivanovici

Min 59 Liviu Mihai trage puternic, pe jos, dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri, iar Mincă reţine fără emoţii

Min 56 Florea pasează scurt înapoi, în marginea careului, pentru Neguţ, care trimite din prima cu exteriorul spre colţul lung, dar Mincă se întinde bine şi respinge în lateral. E cea mai mare ocazie de gol a Chindiei în acest meci. Publicul se trezeşte din amorţeală şi începe să îşi încurajeze echipa

Min 55 Combinaţie în trei în careul Voluntariului, Florea trimite înapoi pentru Neguţ, iar acesta pune latul de la 13 metri şi şutează peste poartă

Min 53 Dumitraşcu şutează cu stângul, cu exteriorul, de la 25 de metri central, peste poartă

Min 47 Marinescu preia pe piept şi trage superb din prima de la 30 de metri, uşor din întoarcere, iar Aioani scoate de sub transversală

Min 45+1 Marinescu trimite cu latul la bătaie, în careul Chindiei, Martac îi ia faţa lui Bălan şi reia cu capul în sus, apoi Bălan ia prim-planul şi şutează cu latul, însă Aioani nu are nicio emoţie în a reţine

Min 45 Prima parte a jocului e prelungită cu două minute

Min 45 Daniel Benzar îi pun o piedică lui Neguţ la mijlocul terenului şi ia cartonaşul galben

Min 42 Martac preia în colţul din dreapta al careului şi trage din drop, iar mingea se duce puţin pe lângă vinclul colţului lung al porţii lui Mincă

Min 40 Voluntariul s-a retras în propria jumătate. Chindia presează, însă nu are forţa să pună cu adevărat în pericol poarta adversă

Min 35 Horj alunecă în duelul pentru minge cu Florea, pică în stânga careului şi îl ţine pe atacantul Chindiei. Arbitrul închide ochii şi dă doar lovitură liberă, nu şi cartonaş galben, care ar fi fost al doilea în acest meci pentru jucătorul Voluntariului şi ar fi însemnat o eliminare. Publicul fluieră

Min 34 Liviu Mihai preia în faţa careului advers, trimite lobat peste Bucurică, iar Florea nu ajunge la minge pentru a o devia decisiv

Min 30 Bogdan Bucurică joacă periculos, cu talpa sus, îl loveşte pe Rogoveanu şi ia cartonaşul galben

Min 29 Florea aşează pentru şutul lui Liviu Mihai din faţa careului, însă mingea îl loveşte pe Horj şi apoi faza se stinge

Min 26 Rogoveanu primeşte din dreapta şi trage de două ori în blocaj din faţa careului

Min 25 Crinel Stoica centrează în faţa porţii, Florea urmăreşte, dar Mincă prinde în 6 metri

Min 25 Mincă iese în dreapta şi reţine din faţa lui Cherchez o minge trimisă la bătaie în careu

Min 22 Arbitrul le acordă celor două echipe pauza de hidratare. E foarte cald la Târgovişte

Min 20 Neguţ pătrunde pe dreapta, centrează la prima bară, Cherchez deviază, dar Mincă reţine

Min 18 Liviu Mihai avansează pe dreapta, centrează către bara a doua, unde e Cherchez, însă Mincă plonjează şi reţine

Min 15 Liviu Mihai ia cartonaşul galben pentru proteste

Min 15 Marinescu trimite în zid lovitura liberă din colţul dreapta al careului

Min 14 Bălan plonjează de lângă Dumitraşcu în faţa colţului din dreapta al careului Chindiei şi arbitrul Kovacs dă lovitură liberă. Târgoviştenii protestează

Min 12 Balaur face un marcaj larg şi Stoica reuşeşte să tragă, însă mingea se duce peste poartă

Min 11 Liviu Mihai trimite mult peste poartă din lovitura liberă de la 32 de metri uşor lateral stânga

Min 10 Răzvan Horj ia primul galben al meciului, după ce îl faultează pe Florea, care putea scăpa serios spre poarta lui Mincă

Min 9 Bălan trage în blocaj din marginea careului, iar apoi mingea este reţinută de Aioani

Min 8 FC Voluntari are posesia în acest start al meciului, prezentându-se mai bine acum decât la jocul tur. Chindia aşteaptă contraatacul

Min 2 Daniel Benzar bate cu efect lovitura liberă, mingea se duce la colţul scurt şi loveşte transversala, apoi revine în teren, sare peste jucătorii care alergau să reia din aproapiere şi faza se mută în stânga, acolo unde Cherchez faultează şi primeşte avertisment verbal de la arbitru

Min 1 Marinescu recuperează o minge, scapă în atac, e ţinut de Martac şi arbitrul dă lovitură liberă de la 26 de metri uşor lateral stânga