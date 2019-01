ALTE DOUĂ ADVERSARE ALE CHINDIEI ŞI-AU PIERDUT ANTRENORII

Share This





















După CS Mioveni, CS Baloteşti şi Energeticianul, o altă echipă din Liga 2 care îşi schimbă antrenorul la începutul anului 2019 este Metaloglobus, iar Sportul Snagov şi Laszlo Balint şi-au spus adio după o colaborare fructuoasă, care a dus formaţia ilfoveană pe primul loc al clasamentului. Clubul din Metaloglobus s-a despărţit zilele trecute de Cristian Popovici (49 de ani), adus în luna octombrie 2018, după plecarea lui Bogdan Andone la Energeticianul.

Cu băcăuanul pe banca tehnică, Metaloglobus a obţinut doar patru puncte în şapte meciuri, mult sub aşteptările conducerii, astfel că cele două părţi au ajuns la un acord în privinţa rezilierii. „Cu Cristi Popovici am închis colaborarea. Echipa stătea bine în teren şi s-a exprimat într-un mod plăcut ochiului, însă, din păcate, rezultatele ţin un antrenor în viaţă, aşa că îi mulţumim şi sperăm să facem altă dată o treabă mai bună împreună. Are uşa deschisă, bineînţeles. Îi urăm baftă”, a spus, pentru Liga2.ro, preşedintele Metaloglobusului, Marius Burcă, cel care a confirmat că a început negocierile cu un alt antrenor, însă, deocamdată, nu a ajuns la un acord.

Popovici e la a doua despărţire în acest sezon, după ceîn prima parte a condus-o pe Aerostar Bacău, echipă pe care a şi promovat-o înLiga 2. În cariera sa a mai fost la FC Botoşani, SC Bacău, Dinamo II, FCM Bacău sau Foresta Suceava.