Alinierea României la cerinţele europene, ceva de genul: nici cal, nici măgar

La tot pasul se tot vorbeşte despre alinierea României la cerinţele europene, dar puţini sunt cei care vorbesc concret despre acest subiect. Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, specialist în integrare europeană şi românul care a primit Premiul Cetăţeanului European al anului 2016 din partea Parlamentului European, este cel care ne-a prezentat foarte clar cum stau lucurile privind alinierea României la cerinţele Uniunii Europene.

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu ne-a mărturisit că alinierea României la cerinţele europene s-a făcut prost încă de la început, subliniind faptul că trecerea de la un regim politic la altul a fost dură iar de cele mai multe ori deciziile politice au fost proaste. Mai clar şi pe înţelesul tuturor, prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu a spus că alinierea României la cerinţele europene a fost ceva de genul: nici cal, nici măgar.

Toate aceste aspecte legate de alinierea României la cerinţele europene vor fi prezentate într-o nouă carte << Apropiere progresivă >> a prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, ce va fi publică la finele acestui an.

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, specialist în integrare europeană, ne-a mai spus că în ciuda tuturor problemelor pe care le-a întâmpinat România şi pe care le are şi în prezent, există şanse reale să se alinieze standardelor europene.

Roxana-Ionela Botea: Având în vedere situaţia actuală din România dar şi evenimentele din ultima perioadă, domnule Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, specialist în integrare europeană, aş vrea să ne spuneţi cât îi mai trebuie României să se alinieze cerinţelor Uniunii Europene?

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu: Aş putea să vă povestesc zile întregi pentru că răspunsul nu este prin da sau nu.

În 1990, imediat după căderea zidului Berlinului, se făceau foarte multe studii serioase şi există unul al lui Bernard Cassen, care la vremea aceea aici, nici nu se ştia de el şi care ştiţi cât spunea că este nevoie să reuşeşti să ajungi la standardele ţărilor vechi, membre ale Uniunii Europene? Dacă evoluţia în noile state democra-tice din Est ar fi de patru ori mai rapidă decât a vechilor state din Vest, membre ale Uniunii Europene, atunci ar fi nevoie de 40 de ani.

Dacă evoluţia în noile state democra-tice din Est ar fi de opt ori mai rapidă decât a vechilor state din Vest, membre ale Uniunii Europene, atunci ar fi nevoie de 20 de ani.

Nu a fost nici de patru ori, nici de opt ori, deci este generaţional… La nimeni nu a fost peste noapte iar trecerea de la un regim politic la altul a fost dură, noi am făcut-o prost de la început.

Eu la sfârşitul anului o să public o carte în care o să arăt că am făcut-o prost. Eu i-am spus << Apropiere progresivă >>, nici cal, nici măgar, ceva de genul acesta.

Au trecut oportunităţile, când ne-am apucat noi serios de treabă a venit criza economică şi am fost tot timpul contratimp. S-au luat decizii politice de prea multe ori proaste. Roxana-Ionela Botea: Totuşi, România mai are o şansă să se alinieze cerinţelor europene? Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu: Categoric, România are şansa să se alinieze standardelor europene. Eu sunt optimistul de serviciu incurabil, aşa zic unii despre mine. Eu cred că sunt realist pentru că văd evoluţia. De un sfert de secol numai de asta mă ocup.

Şi atunci, văd filmul, nu văd secvenţe, văd filmul şi filmul acesta este evolutiv.

Dacă noi nu eram astăzi în UE, îmi este greu să spun pe unde era România şi mulţi dintre noi, sigur, nu am fi fost aici. Pentru mine şi pentru noi toţi ar trebui să fie o garanţie apartenenţa la UE, apartenenţa la NATO.

Ştiţi cum este: ca pe o linie de tren şi nu prea ai unde să deraiezi, chiar dacă vrei să deraiezi este complicat rău de tot că te trag imediat de urechi…

Aproape că aş spune că ar merge fără politicieni dacă nu aş avea măcar unul pe lângă mine. Sunt o grămadă de domenii unde competenţa este la UE, nimic din competenţă nu mai este la stat, noi ne ca facem că este competenţa pe aici .

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, de mai bine de un sfert de secol, a dovedit o imensă preocupare ştiinţifică în acest domeniu.