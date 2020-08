Alianţă a partidelor de dreapta în Dâmbovifa: Sorin Ion, candidatul PNL pentru Consiliul Judeţean, are de acum şi susţinerea USR-PLUS

Ce n-au reuşit forţele politice de centru stânga în Dâmboviţa, au realizat, pe ultima sută de metri, partidele de dreapta. Odată cu retragerea benevolă din cursă a reprezentantului USR, candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prof. Sorin Ion, va beneficia şi de susţinerea USR -PLUS. Alianţa realizată pentru susţinerea candidatului liberal la preşedinţia CJD a fost anunţată într-o conferinţă de presă la care au participat Virgil Guran (preşedinte PNL Dâmboviţa), Dumitru Lupescu-USR şi Sorin Blaga, preşedinte PLUS Dâmboviţa. Din partea conducerilor centrale ale celor trei partide au venit la Târgovişte Monica Anisie- Partidul Naţional Liberal, Vlad Voiculescu-preşedinte PLUS Bucureşti şi Claudiu Năsui-USR.

„Le mulţumesc colegilor de la USR-PLUS pentru încrederea acordată lui Sorin Ion. Se confirmă încă o dată că este cel mai bun candidat. Faptul că am reuşit să ne unim, denotă că supremaţia PSD-ului s-a încheiat. Este un lucru benefic, pentru că, de 30 de ani, ei au obţinut întotdeauna cel mai bun scor şi de 30 de ani judeţul Dâmboviţa este în sărăcie-a declarat cu acest prilej preşedintele Virgil Guran.

Un discurs relaxat a avut şi Sorin Ion, de acum candidatul unic al dreptei politice pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa: „Din patru în patru ani ne alegem reprezentanţii. Subliniez acest cuvânt, pentru că nu ne alegem şefi, nu ne alegem dictatori, nu ne alegem baroni locali. Suntem cu toţii aici pentru că, în primul rând, avem aceeaşi convingere: că cel ales este în slujba cetăţeanului, şi nu cetăţeanul în slujba celui ales, idee pe care şi-o însuşesc din ce în ce mai greu sau nu şi-o însuşesc deloc cei care, vremelnic, se perindă pe la conducerile primăriilor, consiliilor judeţene şi la orice nivel.

Este o realitate crudă aceea că judeţul Dâmboviţa este, în continuare, subdezvoltat. Auzim oferte frumoase. Vedem programe tipărite pe hârtie de calitate, cu master, mega, mega-lo-planuri. Dar, citiţi-le cu atenţie, pentru că sunt aceleaşi, aceleaşi care nu s-au realizat nici acum patru ani, nici acum zece ani, nici acum 20 de ani. Le vedem zâmbetele atent aranjate pe afişe cât blocurile, dar, în spatele acestor zâmbete sunt fire care duc la interese economice, la acapararea acestui judeţ pentru grupuri de privilegiaţi. Din acest punct de vedere, sunt foarte liber. Nu am firme în spate, nu am societăţi, nici fantomă, nici personale şi vă asigur că, din pozţia pe care, împreună, o vom câştiga, vom lucra pentru cetăţean şi nu vom pune cetăţenii pentru noi.”

Şi dacă pentru Consiliul Judeţean vorbim de acum despre o cursă în trei, mult mai complicată rămâne situaţia la Târgovişte, unde o alianţă cu USR-PLUS ar fi fost cu mult mai utilă liberalilor, aspect remarcat indirect de Aurelian Cotinescu, candidatul PNL pentru Primăria Târgovişte:

„De ce s-a temut cel mai mult „ciuma roşie” sau conducerea comunistă, post-decem-bristă? De unirea Dreptei. Aceasta a fost cea mai mare problemă pe care a identificat-o PSD-ul post-decembrist, în diverse faze ale sale.” Cotinescu a apreciat că „maturitatea politică a dus la acest rezultat foarte bun. Dreapta s-a unit în Dâmboviţa, este un prim deziderat pe care lam obţinut şi pe care electoratul îl aştepta.

Cred că este un moment de referinţă şi, de aici, cred că întreaga campanie a Dreptei trebuie să aibă acelaşi ţel, de a învinge PSD. Aştept pentru Târgovişte un semnal similar şi cred că se vor găsi variante prin care, împreună, să ajungem la un scop comun şi o victorie comună.”