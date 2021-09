ALEXANDRU PELICI, EXEMPLU DE MODESTIE

CS Mioveni a fost învinsă, pe teren propriu, de Chindia Târgoviște, scor 0-1, meci în care gruparea argeșeană a avut și un gol anulat în mod eronat.

Unicul gol al meciului de la Mioveni a fost înscris de Doru Popadiuc, în minutul 6, când jucătorul Chindiei a trecut de doi adversari și a șutat năprasnic de la aproximativ 30 de metr.

Alexandru Pelici regretă că echipa sa nu a reușit să marcheze la ocaziile importante avute, mai ales la cele din repriza secundă, însă spune că poate fi vorba și de „compensație”. Antrenorul lui CS Mioveni a vorbit și despre obiectul formației sale din acest sezon.

„Dacă ĩn alte meciuri am jucat mai slab și nu am avut potență pe faza de atac, azi am condus ostilitățile ĩn întregime, ĩn special ĩn repriza a doua. Am început jocul foarte slab, un șut dintre linii și Chindia a înscris. Cred că au mai avut o singură ocazie foarte mare, pe construcția noastră. Am sperat până ĩn ultimul moment. La pauză, am ĩncercat să schimbăm din mers, se părea că dă roade.

Chindia n-a mai ieșit, s-au și lăsat dominați, dar am avut ocazii foarte mari și ĩn seara asta am fi meritat mai mult decât această ĩnfrângere. Așa cum am spus, totul se compensează.

Poate ĩn alte meciuri n-am meritat și am obținut. N-am fost suficienţi de concentrați la finalizare, am avut două-trei situații foarte mari, dar n-am putut marca.

Chindia este o echipă care poate bate pe oricine, o nucă tare. Felicit pe domnul Săndoi și pe Chindia. Noi o vom lua de la capăt, mergem la Voluntari să scoatem punct sau puncte. Noi știm cine suntem, de unde venim. Cel mai important lucru atunci când vrei performanța e să fii sincer cu tine. Dacă suntem aici, e nesperat, dar lupta mare pe care o dăm e pentru evitarea retrogradării. Le mulțumim celor care ne apreciază, vrem să fim aceeași echipă muncitoare. Nu cred că avem ceva de reproșat din punct de vedere al atitudinii, au alergat până ĩn ultima clipă, au ĩncercat să desfacă această apărare a chindiei. Din păcate, n-am reușit să ĩnscriem”, a spus Pelici.