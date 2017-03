Alexandru Oprea şi-a depus demisia din toate funcţiile deţinute în PSD Dâmboviţa

Share This





















Conflict în Organizaţia PSD Dâmboviţa. Preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar executiv al PSD Dâmboviţa dar şi din funcţia de preşedinte al PSD Răzvad.

Alexandru Oprea a luat această decizie în urma unei discuţii tensionate pe care a avut-o cu preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu. Tot acest conflict ar fi plecat de la nişte apropiaţi ai preşedintelui PSD Dâmboviţa, care ar fi băgat băţul prin gard. Preşedintele Adrian Ţuţuianu i-a reproşat lui Alexandru Oprea că nu este un om politic de anvergură: ” Mi-am depus demisia, se va discuta cel mai probabil în următoarea şedinţă a BPJ al PSD Dâmboviţa. Voi merge şi voi susţine cu demnitate ceea ce am de spus. Nu este cale de întors. Discuţia a pornit de la oameni apropiaţi preşedintelui Adrian Ţuţuianu, care au băgat băţul prin gard. Rămân membru PSD şi nu plec de la CJ decât atunci când mă vor da afară din partid”, ne-a declarat Alexandru Oprea.

Alexandru Oprea a fost directorul de campanie atât la alegerile locale dar şi cele parlamentare, bătălii electorale câştigate cu scoruri foarte mari, ceea ce a clasat PSD Dâmboviţa între primele organizaţii la nivel naţional, privind rezultatul alegerilor locale şi parlamentare din anul 2016.

Trebuie spus că Alexandru Opera a dus bătălii electorale destul de grele în comuna Răzvad şi le-a câştigat. La momentul respectiv, nimeni nu i-a dat crezare lui Alexandru Oprea că va câştiga alegerile locale la Răzvad dar munca s-a văzut şi astăzi, comuna Răzvad este condusă de PSD.

L-am contactat telefonic şi pe senatorul Adrian Ţuţuianu, preşedintele PSD Dâmboviţa pentru a obţine un punct de vedere cu privire la acest subiect, însă nu a dorit să comenteze: ” Nu am văzut declaraţia domnului Oprea, nu am cunoştinţe despre demisie,la acest moment nu comentez. La momentul potrivit voi avea o declaraţie”, a afirmat preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu