Alexandru Oprea, secretar executiv al PSD Dâmboviţa: între Guvern şi Parlament nu există conflict juridic de natură constituţională şi CCR a respins ca inadmisibilă şi sesizarea Avocatului Poporului pe OUG 13

Secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea – preşedinte CJ Dâmboviţa, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la sediul PSD Dâmboviţa, că nu există un conflict între instituţiile statului, în ciuda sesizărilor de conflict juridic constituţional între puterile statului, ridicate de preşedintele Iohannis şi de CSM. Social-democratul Alexandru Oprea a făcut această afirmaţie în baza deciziei Curţii Constituţionale de miercuri, 8 februarie când a respins sesizările făcute de preşedintele Klaus Iohannis şi Consiliul Superior al Magistraturii, ambele legate de conflict între instituţii. Curtea a constatat că nu a existat conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi Parlament, întrucât decizia Executivului de a adopta Ordonanţa 13 nu poate fi calificată ca un act de arogare a unor puteri, atribuţii sau competenţe care, potrivit Constituţiei, aparţin Parlamentului. Prin adoptarea acestui act normativ, Guvernul a exercitat o competenţă proprie, prevăzută în mod expres de prevederile art. 115 din Legea fundamentală. Decizia Curţii Constituţionale a fost luată cu majoritate de voturi.

Secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea a mai spus că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să avizeze doar acele proiecte de legi care au legătură cu funcţionarea Justiţiei. Afirmaţia s-a făcut tot în baza argumentelor prezentate de CCR.

Preşedintele CCR a spus că Guvernul nu are obligaţia constituţională sau legală de a solicita avizul Consiliului Superior al Magistraturii în materia în care a legiferat, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu are abilitarea legală de a emite un astfel de aviz.

„Preşedintele CCR a ieşit şi a oferit o serie întreagă de explicaţii legate de posibilul conflict constituţional între puterile statului, invocat de preşedintele României prin Consiliul Superior al Magistraturii şi a afirmat fără putinţă de tăgadă că nu există un conflict constituţional între Parlament şi Guvern şi între puterea legislativă şi puterea executivă şi că Guvernul prin legea sa de funcţionare are competenţele legale să emită ordonanţe de urgenţă în domenii de interes. Tot ieri, s-a afirmat fără putinţă de tăgadă că această instituţie care se cheamă Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să avizeze doar acele proiecte de legi care au legătură cu funcţionarea Justiţiei şi sunt trei sau patru legi care vizează funcţionarea Justiţiei şi cred că e bine că s-a făcut această precizare în această dezbatere pentru că eliminăm pe viitor alte posibile interpretări ale textelor legale”, a declarat secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea – preşedinte CJ Dâmboviţa.

Curtea Constituţională a României a discutat sesizarea Avocatului Poporului privind neconstituţionalitatea ordonanţei de urgenţă a Guvernului referitoare la modificarea Codurilor penale. Curtea Constituţională a respins ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului pe OUG 13, pentru că ordonanţa a fost abrogată.