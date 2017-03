Alexandru Oprea rămâne preşedintele CJ Dâmboviţa

Share This





















Pentru că lucrurile tind întotdeauna să se termine cu bine, Alexandru Oprea şi Adrian Ţuţuianu au luat decizia să-şi reconsidere poziţia şi să rămână alături. Asta atrage, pe cale de consecinţă, că Alexandru Oprea rămâne preşedinte CJ Dâmboviţa şi are susţinerea partidului cu care a repurtat victorii răsunătoare în judeţul Dâmboviţa la alegerile locale din iunie 2016 şi decembrie 2016. S-a stins conflictul din cadrul Organizaţiei PSD Dâmboviţa, iscat între preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea şi liderul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu. Lucrurile s-au clarificat într-o nouă şedinţă de urgenţă a Biroului Permanent Judeţean al PSD ce a avut loc vineri, 17 martie.

Iniţial, miercuri, 15 martie, după mai bine de cinci ore de discuţii aprinse, membrii Biroului Permanent Judeţean al PSD au luat act şi au acceptat demisia lui Alexandru Oprea din funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Răzvad şi din cea de secretar executiv al PSD Dâmboviţa, iar vineri, 17martie 2017 într-o nouă şedinţă de urgenţă, au votat prin vot secret dacă îl mai susţin politic pe acesta pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În urma votului, Alexandru Oprea are susţinere politică pentru şefia CJ Dâmboviţa. Cei 25 de membrii ai BPJ al PSD Dâmboviţa au avut de ales prin vot secret: suspendarea, potrivit statului şi excluderea din partid. Rezultatul votului arată astfel: 16 voturi pentru suspendare, 8 pentru excludere şi un vot a fost anulat. În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a prezentat concluziile:

„Am amânat cu 2 zile o decizie fiindcă mi s-a părut corect să medităm la ce avem de făcut şi să luăm o hotărâre în condiţii de normalitate. Aseară (n.n. sâmbătă) s-a hotărât, prin vot secret, suspendarea domnului Oprea Alexandru, pe o perioadă de 12 luni, din calitatea de membru al PSD. Facem precizarea că sancţiunea aplicată este cea mai drastică înainte de aceea a excluderii din partid şi că membrii Biroului Permanent Judeţean au considerat să aplice gradual aceste sancţiuni în raport cu gravitatea abaterilor constatate.

Rămânerea în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean a domnului Oprea Alexandru este condiţionată de modul în care va asigura punerea în aplicare a programului politic şi administrativ cu care PSD a câştigat alegerile, dar şi de relaţionarea corectă cu reprezentanţii administraţiei publice locale. De asemenea, s-a hotărât ca în cazul în care se vor mai constata derapaje de la aceste deziderate, să se procedeze la excluderea din partid, ceea ce va atrage pierderea calităţii de consilier judeţean şi, pe cale de consecinţă, şi a calităţii de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Vreau să îi asigur pe toţi membrii de partid şi pe toţi dâmboviţenii că prioritatea noastră, în calitate de câştigători ai alegerilor locale şi naţionale, este dezvoltarea judeţului Dâmboviţa în acord cu obiectivele din programul „Dâmboviţa 2025″ pe care ni lam asumat şi, de asemenea, guvernarea ţării. Cred că, încă o dată, am dat dovadă de maturitate şi responsabilitate politică, de chibzuinţă, trăgând, în acelaşi timp, un semnal de alarmă pentru toţi aceia care au alte preocupări ce nu vizează îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat în momentul în care am câştigat alegerile. Orice derapaj de la bunul mers al lucrurilor va fi sancţionat imediat în acord cu prevederile din Statutul partidului, iar cine consideră că nu poate să se angajeze la această muncă de echipă este liber să se retragă, astfel încât să putem duce la bun sfârşit ceea ce am promis şi ceea ce dorim şi putem să realizăm pentru dâmboviţeni şi pentru români, în general.

În următoarea săptămână voi desemna o conducere interimară a organizaţiei PSD Răzvad şi voi avea o discuţie pentru a numi un secretar executiv”, a declarat preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, citind un comunicat despre care a spus că a fost asumat în unanimitate de Biroul Politic Judeţean al social-democraţilor dâmboviţeni.

Alexandru Oprea şi-a depus demisia din toate funcţiile pe care le deţinea în partid după ce ar fi avut o serie de discuţii aprinse cu liderul Adrian Ţuţuianu pe tema repartizării banilor din TVA şi din impozitul pe venit către unităţile administrativ teritoriale din judeţ.Noapte de joi spre vineri se pare ca a fost un sfetnic bun pentru liderii PSD Dâmboviţa. PSD Dâmboviţa rămâne o organizaţie unită şi pusă pe treabă, care se va lupta pentru aplicarea programului de guvernare şi pentru transformarea în realitate a proiectului „Dâmboviţa 2025” pe care şi l-a asumat şi în care dâm-boviţenii şi-au pus toată încrederea.