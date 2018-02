Alexandru Oprea a făcut tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a pune în practică programul de guvernare Dâmboviţa 2025

Share This





















Alexandru Oprea a postat pe pagina sa de face-book un mesaj destul de clar cu privire la activitatatea pe care a desfăşurat-o şi o desfăşoară la CJ Dâmboviţa. Alexandru Oprea a spus că a făcut şi face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a pune în practică obiectivele asumate în programul de guvernare Dâmboviţa 2025. Alexandru Oprea nu a omis să le reamintească tuturor celor din PSD că a fost şi va rămâne un om care nu doar că şi-a respectat, îşi respectă şi va continua să îşi respecte angajamentele şi responsabilităţile, dar a şi fost şi va rămâne aproape de colegii săi şi de Partidul Social Democrat indiferent de circumstanţe. Totodată preşedintele Alexandru Oprea a făcut câteva precizări în postarea de pe facebook şi despre afirmaţiile făcute de vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Fănuţ Costea la adresa domniei sale.

„Pentru cei care au uitat, care au vrut să uite, care nu au vrut şi nu vor, de fapt, să vadă, dar care au ştiut să asculte şi să vorbească prin vocea altora: Alexandru Oprea a fost şi va rămâne un om care nu doar că şi-a respectat, îşi respectă şi va continua să îşi respecte angajamentele şi responsabilităţile, dar a şi fost şi va rămâne aproape de colegii săi şi de Partidul Social Democrat indiferent de circumstanţe.

Înainte de orice, aş vrea să adaug un singur lucru. Nu mi se pare corect să fiu acuzat că nu promovez elementul politic în activitatea desfăşurată în condiţiile în care am făcut tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a pune în practică obiectivele asumate în programul de guvernare Dâmboviţa 2025.

Referitor la afirmaţiile domnului Fănuţ Costea, vicepreşedinte al PSD Dâmboviţa, la adresa mea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, mă văd nevoit să fac următoarele precizări:

1. În primul rând, „responsabilitatea politică, aceea de a duce la îndeplinire lucrurile asumate de Partidului Social Democrat în programul de guvernare”, aşa cum s-a exprimat domnul Costea, înseamnă mai mult decât activitate pe Facebook. Înseamnă să munceşti şi să îţi dai toată silinţa pentru ca acele lucruri asumate să devină realitate şi toată lumea poate verifica dacă am făcut acest lucru analizând raportul de activitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe anul 2017, document pe care l-am şi prezentat în cadrul unei conferinţe de presă şi care poate fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

2. Pe toată durata mandatului meu, de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, am promovat pe pagina mea oficială de socializare – Facebook (cea administrativ-instituţională, a preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa) toate activităţile şi obiectivele pe care noi, Partidul Social Democrat, ni le-am asumat în programul de guvernare Dâmboviţa 2025 şi care au fost derulate, în acest an, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Vorbesc de PNDL 2, despre investiţiile de la Ulmi şi Comişani, despre stadion, despre staţiunea turistică Moroeni-Padina-Peştera şi multe altele. Mai mult decât atât, întotdeauna am mulţumit tuturor celor care au contribuit la realizarea lor, ceea ce presupune: consilierii judeţeni ai PSD, colegii din Partidul Social Democrat, echipa de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi toţi cei care au fost implicaţi în acest sens.

3. Pentru toate lucrurile importante care s-au făcut în judeţul Dâmboviţa şi care au făcut parte din programul PSD am utilizat hashtagul #Important, pe fundal roşu, tocmai pentru a demonstra legătura cu PSD.

4. Despre toate demersurile făcute la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru a duce la îndeplinire obiective din programul de guvernare asumat de PSD -Dâmboviţa 2025, am discutat în toate emisiunile la care am fost invitat să particip şi pe care le-am anunţat pe reţelele de socializare. De asemenea, precizări cu privire la investiţii şi la programul PSD Dâmboviţa 2025 am făcut şi în diferite declaraţii sau conferinţe de presă (cea mai recentă fiind la jumătatea acestei luni) – articolul se găseşte în publicaţia online Târgovişte Live, 18 ianuarie 2018.

5. Chiar şi în condiţiile în care acea suspendare a mea în cadrul PSD Dâmboviţa şi-a produs efectele, în toată această perioadă am încercat să continui să fiu alături de colegii mei de partid, dar şi de Partidul Social Democrat, inclusiv în mediul online, aşa cum se poate observa şi din activitatea mea pe paginile mele de socializare. Şi sunt câteva momente importante pe care vreau să le amintesc în acest sens:

– participarea la diferite evenimente organizate în comunele cu primari PSD (ex. zilele localităţii – I.L.Caragiale sau Gura Ocniţei)

– participarea la Conferinţa de Dare de Seamă şi Alegeri a OPSD Dâmboviţa ce a avut loc în luna octombrie a anului 2017 (eveniment postat pe pagina mea personală de Facebook)

– promovarea în social-media a activităţii derulate de colegii mei parlamentari (ex. Claudia Gilia şi Corneliu Ştefan) sau de colegi a căror activitate s-a desfăşurat în structurile centrale

– intervenţia, în plan politic, pe care am avut-o în luna iulie a anului 2017, pe pagina mea oficială de Facebook, cu privire la acuzele ce i-au fost aduse omului politic Adrian Ţuţuianu – senator, preşedinte al PSD Dâmboviţa şi coleg de partid

Sunt doar câteva exemple, care în total însumează peste 50 de postări (în anul 2017), care dovedesc ataşamentul meu faţă de Partidul Social Democrat şi faţă de colegii mei. În tot acest timp, vă mărturisesc că am continuat să-mi fac datoria faţă de partid (inclusiv mi-am achitat cotizaţiile la timp) şi am continuat să-mi asum responsabilităţile ce mi-au revenit în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa – şi mă refer aici la punerea în aplicare a programului de guvernare Dâmboviţa 2025. Dar, mai mult decât orice, am încercat să protejez şi să nu fac rău Partidul Social Democrat.

Încă o dată, subliniez faptul că pagina mea oficială de Facebook, la fel ca şi alte pagini oficiale dedicate activităţii administraţiei locale sau centrale, este o pagină care vizează evenimentele şi proiectele care se derulează la nivel instituţional şi trebuie gestionată în consecinţă. În cazul de faţă, este vorba despre Consiliul Judeţean Dâmboviţa, iar proiectele promovate sunt proiecte care reprezintă şi obiectivele asumate în programul de guvernare Dâmboviţa 2025.

În încheiere, vreau să vă spun că afirmaţiile domnului Costea m-au făcut, însă, curios. Pe pagina dumnealui de socializare nu se regăseşte niciun comentariu personal cu privire la programul de guvernare al PSD Dâmboviţa 2025. Tot ceea am putut vedea legat de elementul administrativ şi politic au fost aproximativ 20-25 de postări, distribuite în anul 2017, de pe pagina de socializare a preşedintelui Adrian Ţuţuianu şi doar vreo 2 sau 3 distribuite de pe pagina PSD Găeşti. Ciudat!”, a scris preşedintele Cj, Alexandru Oprea pe pagina de socializare.

Vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Fănuţ Costea a ieşit din nou la atac. De această dată şi-a arătat nemulţumirea faţă de preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea. Social-democratul Fănuţ Costea îl acuză pe preşedintele CJ Alexandru Oprea că în ultimul an de când a fost suspendat din partid, în activitatea de la CJ nu a amintit niciodată de PSD:

„Eu nu am văzut în toate postările domniei sale, în activitatea de preşedinte al CJ, nu am văzut absolut nicio referire legată de PSD. Funcţia de preşedinte al CJ este o funcţie care presupune un vot politic dat în CJ, prin votul majorităţii a fost numit. Preşedintele CJ nu a fost ales nominal de către cetăţeni, deci este un vot politic. Aceşti colegi ai noştri care vin acolo, au în primul rând o responsabilitate politică, de a duce la îndeplinire acele lucruri pe care ni le-am asumat şi repet de a avea permanent o discuţie şi la nivel politic. Într-un an de zile PSD nu a fost adus în discuţie în luările de poziţie publică ale celor care au fost la CJ Dâmboviţa… Alegerea pe care a făcut-o a fost de a se promova personal… Din punctul meu de vedere, vineri, vom avea o discuţie politică, îl vom invita. Domnul Oprea a avut o activitate foarte bună”, a declarat vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Fănuţ Costea.

Şedinţa Comitetului Executiv Judeţean al PSD Dâmboviţa are loc vineri, 2 februarie, ora 17:00. Ca şi ordine de zi ar fi o informare privind deciziile Comitetului Executiv Naţional, după aceea analiza activităţii reprezentanţilor PSD în Consiliul Judeţean Dâmboviţa inclusiv a preşedintelui CJ, Alexandru Oprea şi desemnarea candidatului sau candidaţiilor pentru funcţia de conducere în Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Se zvoneşte că vineri, preşedintele CJ, Alexandru Oprea va fi executat de PSD Dâmboviţa. Pe această temă, vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Dorinel Soare a spus că social-democraţii dâmboviţeni trebuie să se aşeze la masă şi să stea cu picioarele în apă şi să ia decizia cea mai bună pentru partid, nu pentru o persoană sau alta:

„Eu cred că la şedinţa pe care o vom avea, vom limpezi apele. Va trebui să ne aşezăm la masă şi să stăm cu picioarele în apă şi să luăm decizia cea mai bună pentru partid, nu pentru o persoană sau alta… Eu cred că până la urmă vom găsi o soluţie”, a afirmat Dorinel Soare.

Deciziile importante le vom afla vineri, 2 februarie 2018.