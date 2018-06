Alexandru George Vlad, un golden boy al baschetului romÃ¢nesc

Share This





















S-ar putea ca data de 10 februarie 2000 să devină una de refernţă în istoria baschetului românesc. 10 februarie este ziua în care a văzut lumina zilei Alexandru George Vlad. Nu este singurul care s-a născut, în acea zi şi în acel an, în România, dar felul cum a evoluat, dovedeşte că are mari şanse de a deveni un nume, în lumea baschetului profesionist. A fost elev al Şc. gen. nr. 2 „Alexandru Brătescu-Voineşti şi al Liceului „Voievodul Mircea”, dar, pentru a deveni una dintre starurile strălucitoare ale baschetului, a trebuit să se transfere, în 2016, în Bucureşti, la Colegiul Naţional ” Aurel Vlaicu” (C.N.A.V.). Succesele din 2014, locul II, cu echipa CSŞ-ului, la turneul de la Primorsko (Bulgaria), unde a fost şi singurul care a primit Premiul Special MVP, au dovedit că era necesar, pentru viitorul său de spotiv, să plece în Bucureşti, Târgoviştea neo-ferindu-i perspective favorabile. Rezultatele care au scos în valoare competenţele sportive ale lui Alexandru George Vlad nu s-au lăsat aşteptate. în 2017, la Campionatul naţional de baschet U20, câştigă, împreună cu echipa C.N.A.V.-ului, medalia de argint, la finala pe ţară. Marşul triumfal al lui Vlad nu se opreşte aici. Tot în 2017, la Campionatul naţional al ONSŞ-ului (Organizaţia Naţională Sportivă Şcolară), împreună cu echipa C.NAV.-ului, ajunge la finala pe ţară, unde va fi medaliat cu aur.

în 2018, în luna mai, Alexandru George Vlad va face parte din echipa C.NAV.-ului, categoria U18, câştigând medalia de bronz. De asemenea, Alexandru George Vlad va fi recompesat cu premiul „The Best Five”. Apoi, va fi trecut în componenţa echipei Colegiului, la categoria U20, unde va câştiga tot medalia de bronz, dar, pentru a fi scoasă în evidenţă valoarea sa, ca individualitate sportivă, i se va acorda Premiul Special pentru cel mai bun pasator şi Premiul „Cel mai de perspectivă jucător”.

Tot în acest an, 2018, la Liga I de baschet, împreună cu echipa C.NAV-ului, va ocupa locul IV, dar individual, i se va acorda Premiul „Cel mai de perspectivă jucător”, fiind unul dintre cei cinci baschetbalişi cărora li s-a înmânat această distincţie (foto dreapta sus). Dar, în acest an, performanţele nu se opresc aici: în cadrul Campionatului ONSŞ-ului, împreună cu echipa C.NAV.-ului, va obţine medalia de aur, iar el personal va primi titlul de MVP (Most Valuable Player), fiind recunoscut ca cel mai bun şi eficient coşgheter.

Şi nu este totul. La nivelul Municipiului Bucureşti este organizat un alt Campionat de baschet, cunoscut sub denumirea de Proedus, sponsorizat de Mc Donald’s. Alexandru George Vlad, împreună cu echipa, va câştiga medalia de aur, iar lui i se va acorda diploma, plus Cupa MVP.

Ca o recunoaştere a valorii sale, Alexandru George Vlad a fost convocat la lotul naţional U 18, împreună cu Octavian Şerbănes-cu şi Theodor Duca, în perioada 27 iunie – 6 august 2018.

Pentru Alexandru George Vlad a început marşul către culmile gloriei. Este totuşi unul individual, chiar dacă joacă în echipă.