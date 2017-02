ALEXANDRA TRICA: „AVEM NEVOIE DE SUPORTERI. ÎI AŞTEPTAM LA SALA”

Share This





















Echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte va disputa astăzi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Târgovişte, o partidă extrem de interesantă, împotriva formaţiei Dinamo Bucureşti. Una dintre cele mai constante jucătoare ale formaţiei nos-tre, Alexandra Trică a vorbit în exclusivitate pentru site-ul csmtar-goviste.ro despre disputa de la începutul săptămânii viitoare, dar a prefaţat şi câteva aspecte legate de moralul echipei lui Dragan Nesic, din acest moment!

Reporter: Alexandra, veniţi după o serie de victorii consecutive în campionat! Cum vă simţiţi în acest moment?

Alexandra Trică: Victoriile ne-au ajutat enorm de mult la moral, ţinând cont că veneam după eliminarea din CEV Cup, la care s-a adăugat şi eşecul din Cupa României. După meciul cu Bacău, câştigat 3-2, s-a produs un „click” la echipă, de care aveam nevoie. Toate aveam nevoie de un succes, mai ales că înfrângerile suferite de noi, au fost, majoritatea, la limită! Sper să ne păstrăm seria de victorii.

R: Cum va fi meciul de luni cu Dinamo? La ce vă aşteptaţi? A.T.: Vrem să ne luăm revanşa după eşecul suferit în turul campionatului! Va fi un meci echilibrat, cu o echipă valoroasă. De altfel, în perioada următoare, majoritatea meciurilor pe care le vom disputa vor fi cu echipe egale valoric.

R: Care este moralul la echipă în acest moment?

A.T.: După şase victorii consecutive avem un moral bun. Sperăm să-l menţinem până la finalul returului şi să abordăm mini-liga în aceeaşi notă!

R: Ce s-a întâmplat în interiorul echipei după eliminarea din CEV Cup?

A.T.: Am pierdut calificarea la limită. A fost dureros, dar am reuşit să trecem peste cât mai repede. Acel eşec ne-a mobilizat extrem de mult, ne-a făcut mai unite, împreună cu antrenorul am analizat toate greşelile şi am dat totul din noi în fiecare meci ce a urmat, pentru a uita cât mai repede de insuccesul

din CEV.

R: Un mesaj pentru fani înaintea derby-ului de luni? A.T.: Îi aşteptăm la Sală şi le mulţumim pentru toate momentele în care au fost alături de noi. Urmează meciuri frumoase, spectaculoase şi foarte echilibrate şi promitem să le dăruim un spectacol frumos până la final! Îi aşteptăm în număr cât mai mare luni, la Sala Polivalentă!