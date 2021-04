Alegeri pentru desemnarea delegatului sătesc de la Boboci şi Pădureni în Consiliul Local Dragodana

Pe 17 aprilie 2021, se convoacă cetăţenii cu drept de vot pentru desemnarea delegatului sătesc de la Boboci şi Pădureni în Consiliul Local Dragodana. Pe 17 aprilie 2021, de la ora 11:00, la Biserica Sf. Nicolae, se convoacă cetăţenii cu drept de vot din satul Boboci,comu-na Dragodana , la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc.

Tot pe 17 aprilie 2021, de la ora 13:00, la magazinul lui Eugen Tabarles se va alege delegatul sătesc ce va reprezenta satul Pădureni în Consiliul Local Dragodana.

Potrivit prevederilor legale, „alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la aceste adunări”. Şedinţele se vor desfăşura în condiţii de siguranţă necesare impuse de epidemia de COVID 19.

Ora 11:00 – satul Boboci, biserica Sf. Nico-lae.

Ora 13:00 – satul Pădureni, magazinul lui Eugen Tabarles.

Vă precizăm faptul că pot vota numai locuitorii satelor pentru care se desfăşoară alegerile. Aceştia îşi pot exprima opţiunea de vot, pe baza cărţii de identitate.

Ambele întâlniri se vor realiza respectând normele privind răspândirea virusului SARS CoV-2.

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl arătaţi faţă de comuna noastră!”, este anunţul făcut pe pagina de socializare a Primăriei Dragodana.

Consiliul local – Funcţionarea consiliului local

ARTICOLUL 142 Delegatul sătesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare

sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:

a) demisie;

b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este;

c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii adminis-trativ-teritoriale respective;

d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdicţie judecătorească;

f) pierderea drepturilor electorale;

g) deces.

(5) în situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1) – (3), care se aplică în mod corespunzător.

(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în pro-cesul-verbal al şedinţei.