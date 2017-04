Ajutor financiar elevilor şi studenţilor pentru achiziţionarea de calculatoare

Share This





















Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare continuă şi în anul 2017. Guvernul a aprobat joi, printr-o Hotărâre, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare.

Culoarea bonului valoric din acest an va fi bleu-gri. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea fundalului şi seria bonului valoric sunt modificate prin Hotărâre de Guvern. Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii. „O măsură importantă a Guvernului este Programul „Euro 200”, care vizează acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare. Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre de Guvern, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maxim 150 de lei pe membru de familie. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii, distribuirea bonurilor pentru achiziţionarea de calculatoare are termen limită data de 30 iulie, iar achiziţionarea propriu-zisă se va putea face pâna la data de 31 august. Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru derularea acestui Program „Euro 200” în anul 2017 este de 15 milioane lei pentru un număr estimat de circa 12.000 de benficiari, elevi şi studenţi. Sunt date şi caracteristicile pentru computerile care pot fi achiziţionate. Menţionăm faptul că în cei 12 ani de la aplicarea Programului „Euro 200″ au beneficiat de acest sprijin pentru achiziţionarea de computere peste 290.000 de elevi şi studenţi. Deci, iată, Guvernul Grindeanu are această preocupare în ceea ce priveşte tinerii din România şi a alocat fondurile necesare pentru continuarea acestui program extrem de benefic pentru tinerii noştrii. Elevii şi studenţii din Dâmboviţa trebuie acum să se înscrie în acest program. În fiecare şcoală, la universitate se va face o situaţie cu cuantumul financiar al familiei, se va transmite către Inspectoratul Şcolar şi ulterior vedem cine se încadrează pentru a beneficia de program”, a declarat Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa.

Distribuirea bonurilor pentru achiziţionarea de calculatoare are termen-limită data de 30 iulie, iar achiziţia propriu-zisă se va putea face până la 31 august.

Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru derularea „Euro 200” în anul 2017 este de 15 milioane de lei, pentru un număr estimat de circa 12.000 de beneficiari (elevi şi studenţi).

Programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C.