AIOANI SE PREGĂTEŞTE PENTRU DUBLA CU IRLANDA

Naţionala Under 19 a României s-a reunit, luni, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia şi se va pregăti în localitatea ilfoveană până vineri, 9 februarie, când lotul convocat de selecţionerul Adrian Boingiu se va deplasa într-un cantonament în Spania, acolo unde va juca două meciuri amicale, ambele cu Irlanda.

Faţă de lotul convocat iniţial, stafful tehnic al reprezentativei U19 a decis să-i lase pe jucătorii Robert Moldoveanu (Dinamo) şi Constantin Dima (Sepsi Sfântu Gheorghe) la echipele de club, în urma cererilor primite de la acestea. În locul celor doi jucători s-au alăturat lotului Robert Bogdan (Juventus Bucureşti) şi Cătălin Barbu (FC Argeş).

Acesta din urmă ridică, astfel, la cinci numărul jucătorilor chemaţi din ligile inferioare la lot. Patru aparţin de cluburi din Liga 2 şi unul de o echipă din Liga 4. Din eşalonul secund au fost convocaţi Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Rareş Lazăr (CS Mioveni), Radu Bîrzan şi Cătălin Barbu (ultimii doi de la FC Argeş), în timp ce din Liga 4 a fost adus Ştefan Pădureţ (CSA Steaua), scrie liga2.ro.

În cadrul stagiului de pregătire din Spania, tricolorii au programată o „dublă” amicală cu selecţionata similară a Irlandei. Primul meci are loc pe 13 februarie, de la ora 16:00, iar al doilea pe 15 februarie, de la ora 13:00.

Cei 21 de jucători convocaţi pentru această acţiune:

portari: Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Alexandru Costache (Concordia Chi-ajna);

fundaşi: Robert Neciu (FC Viitorul), Ştefan Pădureţ (CSA Steaua), Ricardo Grigore (FC Dinamo), Denis Haruţ (ACS Poli Timişoara), Andrei Truşescu (AS Roma), Robert Bogdan (Juventus Bucureşti);

mijlocaşi: Vlad Dragomir (FC Arsenal), Denis Drăguş (FC Viitorul Constanţa), Marco Dulca (Swansea), Liviu Gheo-rghe (FC Dinamo), Rareş Lazăr (CS Mioveni), Claudiu Micovschi (FC Genoa), Radu Bîrzan (FC Argeş), Ion Gheo-rghe (FC Dinamo), George Merloi (Rennes), Andrei Cordea (Novara Calcio), Radu Vidrăşan (FC Viitorul);

atacanţi: Cătălin Barbu (FC Argeş), Andrei Sîntean (Slavia Praga).

Jucătorii Vlad Dragomir, Marco Dulca, Claudiu Micov-schi, Andrei Truşescu şi George Merloi se vor alătura lotului în Spania, după disputarea meciurilor de la echipele de club.