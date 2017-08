Aioani (Chindia Târgovişte), în lotul României de junior sub 19 ani

Share This





















Naţionala U19 a României se reuneşte sâmbătă, 26 august, pentru o dublă amicală cu Macedonia, programată pe 31 august, respectiv 2 septembrie.

După cele două jocuri contra selecţionalei similare a Ciprului, în care tricolorii U19 au obţinut o remiză, scor 0-0, şi au înregistrat un eşec, 0-1, aceştia se vor deplasa în Macedonia pentru a continua pregătirea înainte de startul preliminariilor Campionatului European din această toamnă.

Selecţionerul Adrian Boingiu a convocat un lot de 23 de jucători pentru această dublă, însă doar 20 dintre aceştia vor efectua deplasarea în Macedonia : Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Alexandru Costache (Concordia Chiajna) Fundaşi: Denis Hăruţ (ACS Poli Timişoara), Cristian Băluţă (Viitorul Constanţa), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Andrei Truşescu (AS Roma), Robet Neciu (Viitorul Constanţa), Cristian Podină (ACS Poli Timişoara), Ricardo Grigore (Dinamo)

Mijlocaşi: Radu Boboc (Viitorul Constanţa), Vlad Dragomir (Arsenal), Rareş Lazăr (FC Mioveni), Liviu Gheorghe (Dinamo), Mihai Ene (Viitorul Constanţa), Radu Bîrzan (FC Argeş), Claudiu Micovschi (FC Genoa), Florin Vasile (Dinamo), George Merloi (Rennes), Andrei Cordea (Novara Calcio) Atacanţi: Robert Moldoveanu (Dinamo), George Ganea (AS Roma), Andrei Sîntean (Slavia Praga)

În noiembrie, încep preliminariile pentru Euro 2018

În toamnă, selecţionata pregătită de Adrian Boingiu va evolua alături de Rusia, Grecia şi Gibraltar în Grupa 10 din prima fază a preliminariilor Campionatului European pentru juniori Under 19 -Finlanda 2018. Meciurile din această serie se vor juca în Grecia, în perioada 8-14 noiembrie 2017. Echipele care se vor clasa pe locurile 1 şi 2 se vor califica în ultima fază din preliminarii (turul de elită).

În turul de elită (fază în care Spania şi Portugalia sunt calificate direct), programat în primăvara anului 2018, vor fi şapte serii din câte patru formaţii.

Reprezentativele care se vor clasa pe locul 1 se vor califica în Campionatul European pentru juniori Under 19 -Finlanda 2018. O parte dintre echipele care vor evolua în turneul final se vor califica în ediţia din 2019 a Cupei Mondiale pentru tineret Under 20.

Formaţiile care vor participa în preliminariile şi în turneul final EURO 2018 vor fi alcătuite din jucători născuţi începând cu 1 ianuarie 1999.