AIOANI (CHINDIA) A PLECAT IN SPANIA CU LOTUL NAŢIONAL DE U 19

Share This





















Tricolorii U19 s-au pregătit la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, iar vineri, 9 februarie, au decolat spre Spania, unde au programată o „dublă” amicală cu selecţionata similară a Irlandei. Aceasta este ultima acţiune a reprezentativei formată din jucători născuţi începând cu 1 ianuarie 1999 înainte de Turul de Elită din luna martie, ultima rundă dinaintea Campionatului European care va avea loc în Finlanda în această vară.

La Turneul de Elită, găzduit de România, naţionala noastră va juca împotriva Serbiei (21 martie), Suediei (24 martie) şi Ucrainei (27 martie).

Înaintea plecării în Spania, selecţionerul naţionalei U19, Adrian Boingiu, a oferit un interviu pentru FRF TV.

„Nu pot avea la dispoziţie mulţi dintre jucătorii care se vor regăsi la turneul din martie, dar această acţiune poate fi definitorie pentru două-trei poziţii în echipă. Mizăm pe grupul de jucători care a fost prezent şi la calificările din Grecia, băieţii se cunosc bine, joacă împreună de mai bine de trei ani”, a declarat Adrian Boingiu, selecţionerul României U19.

„Echipa noastră are calitatea şi forţa necesare pentru a ajunge la Campionatul European. Cu toate acestea, nu aş vrea să ne credem deja calificaţi. Va fi o grupă echilibrată”, a mai spus tehnicianul care i-a descris pe viitorii adversari de la Turul de Elită: „Serbia este caracterizată prin luptă şi determinare, Ucraina are calitate tehnică, viteză, iar Suedia este o echipă puternică, imprevizibilă indiferent de adversarul pe care îl întâlneşte”.

Selecţionerul Adrian Boingiu a convocat 21 de jucători pentru această acţiune: Portari: Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Alexandru Costache (Concordia Chiajna) Fundaşi: Robert Neciu (FC Viitorul), Ştefan Pădureţ (CSA Steaua), Ricardo Grigore (FC Dinamo), Robert Bogdan (Juventus Bucureşti), Denis Haruţ (ACS Poli Timişoara), Andrei Truşescu (AS Roma) Mijlocaşi: Vlad Dragomir (FC Arsenal), Denis Drăguş (FC Viitorul Constanţa), Marco Dulca (Swansea), Liviu Gheorghe (FC Dinamo), Rareş Lazăr (CS Mioveni), Claudiu Micovschi (FC Genoa), Radu Bîrzan (FC Argeş), Ion Gheorghe (FC Dinamo), George Merloi (Rennes), Andrei Cordea (Novara Calcio), Radu Vidrăşan

(FC Viitorul)

Atacanţi: Cătălin Barbu (FC Argeş), Andrei Sîntean (Slavia Praga)