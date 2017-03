AIOANI A APĂRAT ÎN FINALA TURNEULUI „ROMA CAPUT MUNDI”

Share This





















Jucătorul echipei dâmboviţene a fost selecţionat de Adrian Boingiu pentru una dintre acţiunile lotului naţional de junior sub 18 ani.

Selecţionata Under 18 a României a pierdut finala turneului „Roma Caput Mundi” în faţa reprezentativei similare a Albaniei, scor 0-2. Golurile au venit în minutele 11, respecitv 79.

Echipa României la acest meci a fost următoarea: 12. Aioani – 2.Haruţ (5.Chifu, min. 46), 16.Cherteş (14.Popan, min. 83), 3.Dima (Cpt.), 4.Truşescu (19.D. lacob, min. 88) – 20.Lazăr (13.Podină, min.85), 10. L. Gheorghe – 7. Ganea, 9.Sîntean, 15. I. Gheorghe (17. Yasin, min. 59) – 18.Moldoveanu. Antrenor: Adrian Boingiu.

Tricolorii s-au calificat în ultimul act al competiţiei după ce au obţinut trei victorii în faza grupelor: 2-0 cu Ţara Galilor (selecţionata colegiilor), 4-0 cu Grecia (selecţionata regiunii Pella) şi 2-1 cu Comitato Regionale Lazio. În schimb, Albania s-a calificat în finală, după ce a încheiat grupa B tot pe primul loc, în faţa Angliei (selecţionata colegiilor), Italiei (selecţionata amatorilor) şi a Maltei. Lotul convocat de selecţionerul Adrian Boingiu

Portari: Silviu Costache (Concordia Chiajna), Marian Aioani

(ChindiaTârgovişte).

Fundaşi: Dan Berci (SS Juve Stabia), Andrei Chindriş (Academica Clinceni), Constantin Dima (Metalul Reşiţa), Liviu Gheorghe (SC Dinamo), Denis Haruţ (ACS Poli Timişoara), Cristian Podină (ACS Poli Timişoara), Andrei Trusescu (SCM Piteşti), Denis lacob (Vigor Perconti).

Mijlocaşi: Rareş Lazăr (CS Mioveni), Narcis Popan (ACS Poli Timişoara), Carlos Chertes (ASA Tg. Mureş), Daniel Chifu (Hermannstadt), Ion Gheorghe (SC Dinamo), Hamed Yasin (Pandurii Tg. Jiu). Atacanţi: George Ganea (Virtus Entella Chiavari), Robert Moldoveanu (FC Braşov), Andrei Sîntean (ACS Poli Timişoara).

Selecţionata pregătită de Adrian Boingiuva face în luna iulie pasul spre Under 19, iar în toamnă va evolua alături de Rusia, Grecia şi Gibraltar în Grupa 10 din prima fază a preliminariilor Campionatului European pentru juniori Under 19 – Finlanda 2018. Meciurile din această serie se vor juca în Grecia, înpe-rioada 8-14 noiembrie 2017.

Echipele care se vor clasa pe locurile 1 şi 2 se vor califica în ultima fază din preliminarii (turul de elită).

În turul de elită (fază în care Spania şi Portugalia sunt calificate direct), programat în primăvara anului 2018, vor fi şapteserii din câte patru formaţii. Reprezentativele care se vor clasa pe locul 1 se vor califica în Campionatul European pentru juniori Under 19 -Finlanda 2018. O parte dintre echipele care vor evolua în turneul final se vor califica în ediţia din 2019 a Cupei Mondiale pentru tineret Under 20.

Formaţiile care vor participa în preliminariile şi în turneul final EURO 2018 vor fi alcătuite din jucători născuţi începând cu 1 ianuarie 1999.