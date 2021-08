AFIR: Proiectele pentru Submăsura 6.1 -instalarea tinerilor fermieri, pot fi depuse începând cu 27 august

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidurile finale ale solicitantului și a anunțat data oficială la care încep înscrierile pentru granturile europene nerambursabile, de maximum 70.000 euro fiecare pentru instalarea tinerilor fermieri, pe anul 2021.

Sesiunea de primire online a proiectelor pe site-ul AFIR începe în data de 27 august 2021, ora 9.00, pentru următoarele linii de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală: Submăsura 6.1 – instalarea tinerilor fermieri, Submăsura 6.3 – dezvoltarea fermelor mici, Submăsurile 16.4 și 16.4a – cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol.

În ceea ce privește tinerii fermieri, principalul element de noutate îl reprezintă majorarea sprijinului financiar pe care îl pot obține începând cu sesiunea din acest an.

Astfel, finanțarea pentru cei care se instalează prima dată ca tineri fermieri este 100% nerambursabilă, se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole – față de cinci ani cât era anterior) și poate fi în valoare de 70.000, 60.000, 50.000 sau de 40.000 de euro în funcție de dimensiunea exploatației – exprimată în SO (standard output), care se poate calcula și prin noua aplicație AFIR.

Totodată, dacă în Planul de afaceri sunt integrate operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică acest lucru poate asigura un plafon de sprijin superior.

Prin grila de punctaj pentru sumbăsura 6.1 – tineri fermieri, vor fi favorizați în principal solicitanții care preiau cel puțin trei ferme și care au absolvit o facultate de profil agronomic. În plus, sunt punctate proiectele care cuprind acțiuni de protecție a mediului.

În cadrul Submăsurii 6.1 – fonduri europene pentru tineri fermieri – ediția din anul 2021, ar urma să acorde sprijin mai mare decât în anii trecuți (când se oferea până la 50.000 euro), astfel:

70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Cu precizarea că „SO” reprezintă un coeficient care se calculează în funcție de tipurile de recoltă obținută.

Cu precizarea că „SO” reprezintă un coeficient care se calculează în funcție de tipurile de recoltă obținută. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, anume 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare iar 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare. Solicitanți eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt: