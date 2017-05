AFIR a publicat Ghidul consultativ pentru investiţii în infrastructura de irigaţii

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, componenta pentru infrastructura de irigaţii finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). Menţionăm că versiunea consultativă a Ghidului solicitantului se aplică pentru teritoriul naţional şi pentru zona ITI – Delta Dunării.

Sprijinul public pentru investiţiile finanţate prin această submăsură este 100% nerambursabil şi nu va depăşi 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune (SPP) sau 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare (SPA – Staţii de pompare a apei, SRP – Staţii de repompare).

Ghidul solicitantului în versiune consultativă este publicat pe pagina de internet a AFIR – www.afir.info – la secţiunea Dezbatere publică. Toţi cei interesaţi pot transmite observaţii şi propuneri de modificare a Ghidului solicitantului pentru sM 4.3 – componenta Infrastructură de irigaţii pe adresa de e-mail consultare@afir.info în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul AFIR .

Precizăm că un element de noutate îl reprezintă faptul că proiectele de modernizare sunt eligibile dacă instalaţiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigaţii supuse modernizării fac parte dintr-un sistem de irigaţii care a fost activ în trecutul recent (2007 – 2016).

De asemenea, sunt eligibile investiţiile în modernizarea sistemelor care au ca rezultat mărirea suprafeţei nete irigate.

Totodată, în sesiunea din acest an, vor putea depune proiecte pentru investiţi în infrastructura secundară de irigaţii, derulate prin PNDR 2014-2020 şi solicitanţii care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.

Beneficiarii eligibili care pot primi finanţarea pentru a realiza investiţii în infrastructura de irigaţii sunt Organizaţii sau Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/ FOUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor depuse prin sM 4.3I vizează investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente staţiilor de pom-pare/ repompare/ punere sub presiune sau pentru racordarea la utilităţi, inclusiv construcţia sau modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.

Dintre cheltuielile neeligibile, amintim: costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate; costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente şi costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.