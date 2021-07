ADVERSARE TARI PENTRU ROMÂNCE LA WIMBLEDON SORANA, MISIUNE MAI UŞOARĂ

Vineri, 25 iunie, a avut loc, la Londra, tragerea la sorţi pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon.

România are cinci reprezentante pe tabloul feminin al Grand Slam-ului de la All England Club, Sorana Cîrstea, Patricia Ţig, Irina Begu, Ana Bogdan şi Mihaela Buzărnescu. Simona Halep, cel mai bine clasată jucătoare din România, a fost nevoită să se retragă de la Wimbledon, din cauza accidentării la gambă.

Sorana Cîrstea (45 WTA) va juca în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon împotriva britanicei Samantha Murray Sharan (226 WTA), venită din calificări. Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive.

Patricia Ţig (62 WTA) nu a avut parte de acelaşi noroc la tragerea la sorţi şi urmează să joace pentru un loc în turul doi de la Wimbledon cu Daria Kasatkina (34 WTA). Cele două jucătoare s-a mai întâlnit o dată în circuitul WTA, în 2016, la Madrid, când românca s-a impus în trei seturi, 64, 4-6, 6-2. Irina Begu (79 WTA) va juca în runda inaugurală împotriva unei sportive din calificări. Ana Bogdan (92 WTA) va avea, de asemenea, o misiune dificilă în primul tur de la Wimbledon, unde o va întâlni pe Anastasia Pavlyuchenkova (19 WTA), finalistă la Roland Garros în acest an. Duelul de la All England Club va consemna a doua confruntare directă dintre Ana Bogdan şi Anastasia Pavlyuchenkova, prima, care a avut loc în 2019, la Shenzhen, fiind câştigată clar de rusoaică, 6-0, 6-1.

Un adversar cu nume a adus tragerea la sorţi şi pentru Mihaela Buzărnescu (161 WTA). Românca va juca împotriva americancei Venus Williams (112 WTA), care a

învins-o, 6-7 (3), 7-6 (3), 6-2,

în singurul meci direct de până acum, care a avut loc la Australian Open, în 2019.

Numărul româncelor de la Wimbledon poate ajunge la şase dacă Monica Niculescu se impune în ultimul meci din calificări.

Pentru a intra pe tabloul principal, sportiva (193 WTA) va juca împotriva americancei Kristie Ahn (118 WTA).