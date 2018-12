ADVERSARE TARI PENTRU ECHIPELE NAŢIONALE DE BASCHET ALE ROMÂNIEI

Share This





















La Belgrad, s-a derulat în prezenţa oficialilor FIBA-Europe şi a reprezentanţilor federaţiilor naţionale de pe Bătrânul Continent ceremonia de tragere la sorţi a grupelor pentru toate Campionatele Europene de juniori din 2019. Conform datelor oferite de forul continental de specialitate, în vara anului viitor vor urca pe scena europeană 256 de echipe naţionale, care vor concura la trei categorii de vârstă, U16, U18 şi U20, în trei divizii valorice. De menţionat că România va organiza din nou un Campionat European, municipiul Oradea urmând să găzduiască FIBA U18 European Championship, Division B, în perioada 26 iulie – 4 august 2019.

Mai jos vă prezentăm grupele competiţiilor juvenile în care vor concura şi naţionalele României:

U20 Feminin (Divizia B – gazda va fi desemnată de FIBA în 17 decembrie)

Grupa A – Islanda, Croaţia, Israel, Kosovo Grupa B – Ucraina, Irlanda, Marea Britanie Grupa C – Danemarca, Turcia, ROMÂNIA Grupa D – Finlanda, Grecia, Bulgaria

U18 Feminin (Divizia B – Skopje, 5-14 iulie 2019)

Grupa A – Slovenia, Danemarca, Finlanda,

Estonia, Norvegia, Kosovo

Grupa B – Elveţia, Turcia, Portugalia, Bulgaria, Islanda

Grupa C – Irlanda, ROMÂNIA, Grecia, Slovacia, Macedonia, Austria Grupa D – Suedia, Olanda, Ucraina, Luxemburg, Albania, Marea Britanie

U16 Feminin (Divizia B – Sofia, 15-24 august 2019)

Grupa A – Slovenia, Serbia, Bosnia,

ROMÂNIA, Islanda, Muntenegru

Grupa B – Irlanda, Belarus, Marea Britanie,

Portugalia, Albania, Austria

Grupa C – Slovacia, Croaţia, Norvegia, Israel,

Elvetia, Kosovo

Grupa D – Luxemburg, Olanda, Bulgaria, Ucraina, Macedonia

U20 Masculin (Divizia B – Matosinhos, 12-21 iulie 2019)

Grupa A – Ungaria, Irlanda, Islanda, Belarus, Rusia

Grupa B – Cehia, Albania, Bulgaria,

ROMÂNIA, Finlanda

Grupa C – Sedia, Kosovo, Olanda, Georgia, Estonia, Armenia

Grupa D – Portugalia, Luxemburg, Belgia, Macedonia, Slovacia

U18 Masculin (Divizia B – Oradea, 26 iulie – 4 august 2019)

Grupa A – Polonia, Estonia, Elveţia, Belgia, ROMÂNIA, Bulgaria Grupa B – Irlanda, Georgia, Danemarca, Ucraina, Slovacia, Macedonia Grupa C – Bosnia, Israel, Luxemburg, Cehia, Norvegia, Islanda

Grupa D – Belarus, Suedia, Kosovo, Ungaria, Austria, Portugalia

U16 Masculin (Divizia B – Podgorica, 8-17 august 2019) Grupa A – Kosovo, Suedia, Norvegia, Bulgaria, Polonia, Ungaria

Grupa B – Irlanda, Olanda, Cipru, Portugalia, Georgia, Cehia

Grupa C – Danemarca, Muntenegru, Elveţia, Islanda, Ucraina, Belarus Grupa D – Slovacia, Finalnda, Austria, ROMÂNIA, Marea Britanie, Belgia