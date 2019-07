ADVERSARE GRELE PENTRU ECHIPELE ROMÂNEŞTI DE BASCHET

Share This





















La Munchen a avut loc tragerea la sorţi pentru FIBA Europe Cup, în urne fiind prezente şi numele reprezentanţelor

LNBM, BC CSU Sibiu şi U-Banca

Transilvania Cluj-Napoca. Conform informaţiilor oferite de oficialii forului continental, deţinătoarea Cupei României, BC CSU Sibiu, va evolua direct în faza grupelor iar ocupanta locului al treilea în LNBM, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, va intra mai repede în focurile competiţiei, urmând să joace în turul preliminar. Reamintim că CSM CSU Oradea va juca în primul tur preliminar al Basketball Champions League împotriva echipei maghiare Falco Szombothely.

Desemnată printre capii de serie ai turului preliminar din FIBA Europe Cup, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca urmează să dea piept cu KB Rahoveci, vicecampioana ligii din Kosovo, prima partida fiind programată în deplasare, pentru data de 2 octombrie, iar returul se va juca în BTArena, în data de 9 octombrie. Conform tragerii la sorţi, învingătoarea din această dublă manşa va accede în Grupa G, urmând să se confrunte cu BC Enisey Krasnoyarsk (Rusia), precum şi cu învinsa din dubla care opune echipele Sodertalje Kings (Suedia) şi Balkan Botevgrad (Bulgaria), dar şi învinsa din dubla care va aduce faţă în faţă pe Antwerp Giants (Belgia) şi învingătoarea din dubla Sodertalje Kings (Suedia) şi Balkan Botevgrad (Bulgaria).

Pe de altă parte, BC CSU Sibiu îşi va începe aventura europeană în 23 octombrie, fiind distribuită direct în Grupa D, alături de Bahcesehir Istanbul (Turcia), dar şi de învinsa din dubla care opune în BCL echipele Falco Szombathely şi CSM CSU Oradea, precum şi de învinsa din dubla Telekom Bonn (Germania) vs. învingătoarea din dubla Inter Bratislava (Slovacia) vs. Fribourg Olympic (Elveţia). Cu alte cuvinte, în cazul în care campioana LNBM, CSM CSU Oradea, nu va reuşi să treacă de primul tur din BCL, va intra în aceeaşi grupă cu „rivala” din competiţia internă, fiind posibil să asistăm la o nouă dispută între orădeni şi sibieni, dar într-o competiţie europeană. în cazul în care CSM CSU Oradea va trece de turul inaugural al BCL dar se va opri în turul al doilea, unde ar evolua împotriva BK Ventspils, campioana României va intra în Grupa C din FIBA Europe Cup, serie în care se află Apoel Nicosia (Cipru), Medi Bayreuth (Israel) şi învinsa din dubla KB Pristina (Kosovo) vs. Legia Varsovia (Polonia). Gruparea pregătită de Cristian Achim mai are încă o variantă la dispoziţie, în cazul în care va trece şi de cel de-al doilea tur preliminar din BCL, urmând să acceadă în grupele celei mai importante competiţii continentale inter-cluburi derulată sub egida FIBA.