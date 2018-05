Adversara Chindiei, performanţă de senzaţie HERMANNSTADT S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Share This





















Alexandru Pelici, antrenorul divizionarei secunde FC Hermannstadt, şi-a făcut încălzirea pentru Liga 1, după ce în Cupa României a reuşit să elimine patru echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc. Formaţia din Sibiu s-a calificat în utimul act al Cupei României, după 4-2 la general cu Gaz Metan Mediaş.

Antrenorul de 44 de ani a eliminat, în această ediţie a Cupei României, echipele FC Voluntari, Juventus Bucureşti, FCSB şi Gaz Metan, iar eroul Sibiului a recunoscut care e secretul. „Plecând de la organizarea echipei, până la modestie şi hărnicie, cam astea sunt ingredientele. Am început binişor partida, a venit acel gol, dar am revenit din nou. Mai sunt câteva etape, sperăm să promovăm şi matematic. E un an frumos, am făcut istorie, am ajuns cu o echipă din Liga 2. Aş fi nesimţit şi ipocrit să spun că mă aşteptam să marcăm trei goluri. Voiam doar să marcăm”, a declarat Pelici pentru DigiSport.

Pe 27 mai, pe Arena Naţională, CS U Craiova şi FC Hermannstadt se vor confrunta pentru trofeul Cupei, pe care Pelici speră să pună mâna. „Fotbalul ne-a arătat că se poate orice, nimeni nu ne dădea nicio şansă. Indiferent că am câştigat în prima manşă, toţi spuneau că Gazul ne va scoate în manşa secundă. Pornim cu şansa a doua cu Craiova, dar ne jucăm şansa până la capăt”, a adăugat antrenorul echipei de pe locul 2 din Liga

2.