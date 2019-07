ADVERSARA CHINDIEI DIN PRIMUL MECI ÎN LIGA I TRANSFERĂ PE BANDĂ RUNLANTĂ

Share This





















Gaz Metan Mediaş continuă să se întărească şi se pare că lui Edward Iordănescu îi sunt aduşi toţi jucătorii de la care are nevoie. Mediaş a bifat joi al şaselea transfer din această perioadă de mercato.

La meciul amical disputat de Gaz Metan, în Spania, a fost prezent şi Lukas Droppa (30 de ani), iar mijlocaşul central urmează să evolueze, din nou, sub comanda lui Edward Iordănescu în sezonul viitor.

Fotbalistul din Cehia este la a doua aventură în România. Prima a fost la Pandurii Târgu Jiu, acolo unde a fost antrentat tot de Iordănescu. Pe lângă poziţia de bază, de mijlocaş central, Droppa poate fi folosit şi în banda dreaptă a apărării. El are şi patru selecţii în naţionala Cehiei.

23 de meciuri a jucat Droppa la Pandurii în sezonul 2015-2016

300.000 de euro este cota fotbalistului

Crescut la Sparta Praga, el a mai jucat la echipe precum Graffin Vlasim, Banik Ostrava, Slask Wroclaw, Tom Tomsk, Bandirmaspor, Slovan Bratislava şi Şakthar Karagandy.

În această vară, la Gaz Metan au mai venit Răzvan Popa, Stephan Drăghici, Sergiu Buş, Neluţ Roşu şi Moussa Sanoh.