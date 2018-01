ADVERSARĂ ACCESIBILĂ PENTRU SORANA LA AUSTRALIAN OPEN

Share This





















Sportivii români calificaţi pe tabloul principal de la Australian Open şi-au aflat joi adversarii din primul tur. Simona Halep a avut noroc, urmând a da peste o jucătoare lipsită de experienţă, în timp ce Mihaela Buzărnescu se poate considera ghinionista zilei. Principala favorită la primul turneu de Grand Slam al anului, Simona o va întâlni în runda inaugurală pe Destanee Aiava, o australiancă în vârstă de 17 ani aflată pe locul 193 în lume.

Sorana Cirstea a avut şi ea destul de multă şansă, urmând a juca împotriva kazahei Zarina Diyas, locul 60 în clasamentul mondial. Nici Ana Bogdan nu are prea multe motive să se plângă, ea dând piept cu o adversară aflată într-o pronunţată cădere de formă, este vorba despre franzuţoaica Kristina Mladenovic, ultima ei victorie în circuitul feminin datând din vara anului trecut, scrie ziare.com. Irina Begu va avea o misiune dificilă în faţa numărului 33 mondial, rusoaica Ekaterina Makarova, iar Monica Niculescu are şanse să treacă de nemţoaica Mona Barthel (52 WTA)

Desfăşurarea evenimentului:

10:56 – în fine, Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe a doua favorită, Caroline Wozniacki. 10:56 – Monica Niculescu se va duela cu Mona Barthel.

10:55 – Irina Begu are o misiune dificilă în faţa

rusoaicei Ekaterina Makarova.

10:55 – Ana Bogdan o va întâlni pe Kristina

Mladenovic.

10:55 – Sorana Cirstea o va înfrunta pe Zarina Diyas.

10:54 – Simona Halep va debuta la Australian Open împotriva unei reprezentante a gazdelor, puştoaica Destanee Aiava, locul 193 mondial. 10:52 – Începe şi tragerea la sorţi a tabloului feminin.

10:36 – Marius Copil, singurul reprezentant al nostru de pe tabloul masculin, va juca împotriva francezului Gilles Simon.