ADVERSAR DIFICIL PENTRU CS MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE. În sferturile de finală ale Cupei României de baschet feminin, formajia dâmbovijeană va da piept cu CSM Satu Mare

Echipa de baschet feminin a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte şi-a aflat adversara din sferturile Cupei României! Fetele pregătite de Cătălin Tănase vor întâlni celălalt CSM din competiţie, cel din Satu Mare.

Chiar dacă formaţia din nord-ul ţării a pierdut la 3 puncte meciurile din optimi, disputate împotriva Olimpiei Braşov, viitoarele adversare ale Municipalului au trecut în etapa următoare a competiţiei din postura de lucky-loser. Sistemul din acest an a permis ca două dintre echipele înfrânte în optimi să ajungă în sferturi din această poziţie, cele care au pierdut la diferenţe foarte mici, precum

Satu Mare, 141 – 144, cu CSU

Braşov, dar şi CSBT Alexandria, 142 – 160, cu Phoenix Galaţi. Politehnica Naţional Iaşi şi ICIM Arad sunt cele două formaţii care nu îşi vor mai continua parcursul în Cupa României.

Revenind la meciul târ-goviştencelor, acesta ar urma să se dispute în data de 8 februarie la Sfântu Gheorghe, oraşul gazdă al Final 8 şi All Star Game. De altfel, sferturile de finală, semifinalele şi finala vor avea loc în judeţul Covasna în perioada 811 februarie, meciul starurilor urmând să se dispute duminică, 12 februarie.

Fetele pregătite de Cătălin Tănase au învins Satu Mare în ambele partide disputate în acest sezon, 69-64 în tur şi 7048 în retur. Târgoviştencele vor pleca cu prima şansă în această partidă, însă trebuie să ne amintim că echipa lui Jose Araujo este valoroasă şi, cu siguranţă, nu se va lăsa pradă uşoară.

Dacă va trece de Satu Mare, CS Municipal Târgovişte va întâlni în semifinale câştigătoarea meciului dintre Universitatea Cluj şi Sepsi Sfântu Gheorghe, pe 10 ianuarie.

Iată tabloul complet al meciurilor:

• 8 februarie: Universitatea Cluj vs Sepsi Sf. Gheorghe (jocul 1) şi CS Municipal Târgovişte vs CS Municipal Satu Mare (jocul 4)

• 9 februarie: Olimpia CSU Braşov vs Phoenix Galaţi (jocul 2) şi BC Sirius Târgu Mureş vs CSBT Alexadria (jocul 3)

• 10 ianuarie: câştigătoarea jocului 1 vs câştigătoarea jocului 4 şi câştigătoarea jocului 2 vs câştigătoarea jocului 3

• 11 ianuarie: Finala Cupei României 2017

Sursa: csmtargoviste.ro