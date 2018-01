ADUNAREA GENERALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ŞI SALARIAŢILOR BISERICEŞTI DIN EPARHIA TÂRGOVIŞTEI

Share This





















Joi, 18 ianuarie 2018, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, la Centrul Eparhial din Târ-govişte, a avut loc şedinţa Adunării Generale anuale a Casei de ajutor reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Târgoviştei (C.A.R.). Această întrunire a avut ca scop prezentarea dării de seamă cu privire la activitatea pe anul 2017 a acestei instituţii filantropice a Eparhiei noastre.

În alocuţiunea Sa, Chiriarhul nostru a prezentat importanţa deosebită, în plan social-filantrop-ic a acestei instituţii eparhiale, non bancare şi non profit, care acordă ajutoare membrilor ei ce se confruntă, temporar, cu greutăţi financiare, ca semn de solidaritate şi ajutor creştin.

Evenimentul a fost deschis cu susţinerea dării de seamă anuale, de către Pc. Pr. Valeriu Gheorghe, preşedintele instituţiei, după care a fost prezentat contul de execuţie bugetară, bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul Comisiei de Cenzori, iar, la final, au fost abordate chestiuni curente privind bunul mers al instituţiei.

Amintim, că, în prezent, Casa de Ajutor Reciproc a clerului şi a salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Târgoviştei are 1.153 membri titulari, iar, în anul 2017, a acordat 145 împrumuturi, în valoare de 1.688.575 lei.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI