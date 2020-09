Adrian Ţuţuianu, Pro România: Părinţii cu venituri mici nu-şi vor putea trimite copii la şcoală!

Senatorul Adrian Ţuţuianu, candidat Pro România la preşedinţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a criticat condiţiile în care s-a deschis noul an şcolar, vina aparţinând guvernării liberale pe toate palierele. Ţuţuianu a criticat derobarea de responsabilitate, pasarea răspunderii administraţiilor locale şi părinţilor.

„M-am întâlnit cu oamenii pe stradă, veneau de la şcoală. O stare de nemulţumire, de revoltă pe care vreau să o împărtăşesc cu voi şi cu oamenii din judeţ. Erau oameni amărâţi, cu 2, 3 sau 4 copii. Ce le-au spus directorii? Că elevii vor fi puşi un pic la distanţă. Asta nu e o problemă. Că vor fi orele ceva mai scurte. Şi, în al treilea rând: că trebuie să-şi aducă fiecare elev cel puţin câte 2 măşti pe zi, de acasă. Faceţi o socoteală, dacă ai 4 copii înmulţit cu 2 măşti/zi înmulţit cu 5 zile pe săptămână şi vedeţi dacă oamenii ăştia au posibilitatea să-şi trimită copiii la şcoală. De asemenea, nu era suficientă problema cu măştile, ci fiecare părinte trebuie să cumpere un recipient cu dezinfectant pentru că şcoala, li s-a spus, nu are resursele necesare, Primăria nu are resursele necesare. Situaţia este dramatică, iar preşedintele României e complet dezinteresat de subiect, deşi a fost profesor, inspector la Sibiu. Ministrul Educaţiei e expresia cea mai înaltă a agramatismului, ca profesor de limbă română. Trag şi astăzi un semnal de alarmă şi spun că prefectul Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean trebuie să se implice în asigurarea resurselor necesare pentru începerea în condiţii foarte bune a anului şcolar. Eu cred că găsim oricând la Consiliul Judeţean 1-2 milioane de lei ca să venim în sprijinul şcolilor. După cum Prefectul trebuie să iasă din starea de pasivitate, de lene şi să meargă în teritoriu, să vadă care sunt problemele”, a spus Adrian Ţuţuianu, candidat Pro România la preşedinţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa.