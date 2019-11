Adrian Tutuianu (Pro România): Electoratul lui Mircea Diaconu nu va avea un comportament unitar în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale

Share This





















Despre rezultatul lui Mircea Diaconu din primul tur al alegerilor prezidenţiale, senatorul Adrian Ţuţuianu (Pro România) a afirmat că a fost sub aşteptările sale: „Sigur că este un scor bun, în condiţiile date, dar sub cel la care speram eu. Cred că Mircea Diaconu putea să facă mai mult, dacă nu se întâmplau două lucruri. În primul rând, ruptura din Pro România, care a derutat electoratul care se ataşase acestui proiect şi această ruptură s-a produs chiar în ultima săptămână de campanie electorală. În al doilea rând, cred că o derută suplimentară a fost indusă de asocierea ALDE la guvernare şi de aici un număr important de voturi ale membrilor şi simpatizanţilor ALDE către Klaus lohan-

nis”.

Senatorul precizează că Pro România va decide în perioada următoare dacă şi eventual pe cine va susţine în turul secund al alegerilor prezidenţiale: „După părerea mea, sunt mai multe categorii de alegători care au mers lângă Mircea Diaconu. Sunt membri şi simpatizanţi ai Pro România, în foarte bună parte, dar sunt şi oameni care au optat pentru un candidat independent, fără să aibă o afiliere politică, pe ideea că un independent poate fi cu adevărat un mediator între puterile statului şi între stat şi societate. De asemenea, sunt şi oameni din ALDE care au mers până la capăt cu susţinerea lui Mircea Diaconu. Ca atare, eu cred că aceste categorii nu pot fi tratate unitar şi nici nu vor avea un comportament unitar la turul doi al alegerilor prezidenţiale. În Pro România nu am avut până acum o discuţie legată de turul doi, vom discuta care este poziţionarea noastră faţă de candidaţii intraţi în turul doi”.

În opinia sa „trebuie văzut şi modul în care cei doi candidaţi se raportează la Pro România şi din păcate, am văzut că doamna Dăncilă, cel puţin într-o intervenţie telefonică la un post naţional de televiziune, a tratat greşit discuţia şi modul în care ar trebui să se raporteze la alegătorii Pro România”- a declarat Ţuţuianu.