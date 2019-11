Adrian Ţuţuianu, pledoarie pentru reforma şi unificarea stângii politice

Share This





















Intr-o analiză succintă dar în acelaşi timp cuprinzătoare, extrem de pragmatică, senatorul Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte Pro România, creionează noua configuraţie a sistemului de putere în stat, cu stânga politică aproape inexistentă. O situaţie pe care a prefigurat-o încă din primăvara trecută, când anunţa un parcurs electoral catastrofal pentru PSD. Pentru ca măcar în 2024 să se poată discuta despre o alternanţă le guvernare, Ţuţuianu vede o singură cale de urmat, anume reforma şi unificarea forţelor de centru stânga:

„Alegerile confirmă un rezultat pe care toţi îl preconizau: Klaus lohannis va fi preşedinte pentru încă 5 ani. Nicio surpriză.

Din păcate, finala prezidenţială din acest an a propus doi oponenţi cu destule vulnerabilităţi. N-am avut un candidat cu un proiect de ţară adecvat pupitrului prezidenţial. Dacă unii erau mai înţelepţi, astăzi aveam alt rezultat.

S-o spunem răspicat: astăzi, Klaus lohannis şi PNL au TOT: preşedinţie, guvern, parlament, servicii, comisar european / urmează numirile definitive în Justiţie! Până în 2024, scena politică va fi dominată de actuala putere!

Din păcate, Stânga politică românească suferă o înfrângere dură. Dură nu doar prin acest rezultat, ci prin consecinţele lui pe termen lung -urmează alegeri locale şi parlamentare, cu previziuni nefericite pentru acest segment electoral. Avem un PSD prăbuşit la un nivel minim istoric, fără lideri, cangrenat de războaie interne; avem un Pro România care-şi găseşte drumul, cu dificultăţi, dar care va fi soluţia de regăsire a tuturor celor care împărtăşeşsc valori autentice, proprii Stângii moderne europene. Ce spun acum, gândesc mulţi din ambele partide: REFORMA Şl UNlFlCAREA STÂNGll e obligatorie pentru salvarea ei pentru 2024. E nevoie de un nou leadership ; ar fi o tragedie ca, de exemplu, să-i vedem mâine pe post de reformatori în PSD pe aceiaşi care au slujit greţos lângă Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă ; ar fi o tragedie să-i vedem pe Rovana Plumb sau Codrin Ştefănescu printre „reformatori”.

E momentul ca aleşii locali ai PSD, militanţi, activişti să iasă din starea de latenţă dăunătoare şi să determine un nou curs benefic Stângii româneşti. Sunt conştient că e nevoie de câteva decizii îndrăzneţe. Timpul nu mai are răbdare! Pe 7 iunie 2020 avem alegeri locale”-a scris Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte Pro România, pe pagina sa de Faceboock.