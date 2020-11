Adrian Ţuţuianu: „Pe 6 decembrie cetăţenii trebuie să decidă cine ar putea să conducă mai bine România”

Pro România Dâmboviţa a început campania electorală dis de dimineaţă, în târgul săptămânal de la Corbii Mari. După această primă întâlnire cu alegătorii a avut loc şi prezentarea oficială a candidaţilor înscrişi pe listele pentru Camera Deputaţilor şi Senat iar coordonatorul Adrian Ţuţuianu a transmis un prim mesaj alegătorilor:

„Alegerile din 6 decembrie vor avea loc contrar oricăror norme de sănătate, de grijă, de decenţă. Acest Guvern PNL, cu complicitatea PSD, a decis că alegerile sunt mai presus de orice.”

Adrian Ţuţuianu, primul pe lista Pro România Dâmboviţa pentru Camera Deputaţilor, a mai acuzat că, prin măsurile restrictive promovate, statul distruge producătorul roman şi favorizează capitalul străin: „Pro România este în momentul de faţă singura voce de opoziţie a actualei puteri. Nu am votat Guvernul Orban, nu am votat starea de urgenţă, nu am votat starea de alertă. Am fost cei care ne-am ridicat împotriva abuzurilor săvârşite în numele pandemiei.”

Nu în ultimul rând, Adrian Ţuţuianu a invitat alegătorii să decidă cine ar putea să conducă mai bine România- Victor Ponta, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu sau Dacian Cioloş?