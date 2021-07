Adrian Țuțuianu, lider Pro România: „Capitolul „Dragnea” este încheiat!”

Solicitat să comenteze declarațiile fostului șef al PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, făcute la ieșirea din pușcărie, președintele Pro România Dâmbovița, Adrian Țuțuianu a dat de înțeles că fostul „vătaf de Teleorman” nu mai are niciun viitor în politică și nici nu va putea rupe din PSD, pentru simplul motiv că majoritatea membrilor nu mai vor să aibă de-a face cu el:

„Sunt declarații care probabil au fost gândite înainte. Liviu Dragnea, după părerea mea, nu poate să rupă nici din Partidul Social Democrat, nu are în primul rând el aderență la majoritatea membrilor din Partidul Social Democrat. Nu are oameni cu care să aducă pe cineva lângă el. Codrin Ștefănescu, care este așa, o caricatură și cu Carmen Dan nu poate să genereze o mișcare în Partidul Social Democrat. El poate fi folosit, conștient sau dirijat prin ceea ce se întâmplă, în direcția de a rupe două-trei procente din PSD dar asta nu înseamnă că va avea vreun rol important, major, în viața publică românească. Eu cred că capitolul „Dragnea” este încheiat. Criticile (la adresa conducerii actuale a PSD n.n.) reprezintă o anumită frustrare personală, deși, dacă o luăm strict matemetic, partidul era la 20% iar astăzi este la peste 30%, potrivit sondajelor de opinie, ceea ce arată că el a greșit în gestiunea partidului. Pe de altă parte, sigur că au și o notă de adevăr. Pentru că Partidul Social Democrat este departe de a fi astăzi un partid politic de opoziție foarte puternic și care să valorifice în sens electoral gravele derapaje ale actualei puteri „, a declarat Adrian Țuțuianu.