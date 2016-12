Adrian Ţuţuianu: Incapacitatea AEP de a asigura un climat legal acestor alegeri în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Au mai rămas cinci zile, până pe data de 11 decembrie când dâmboviţenii sunt aşteptaţi la urne să aleagă deputaţii şi senatorii pentru următorii patru ani, însă lucrurile se pare că nu stau tocmai bine din punct de vedere al organizării procesului electoral. Nu o spunem noi, ci o spun social-democraţii dâm-boviţeni.

Chiar preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu a făcut o declaraţie de presă destul de dură cu privire la activitatea AEP. Mai clar, Adrian Ţuţuianu a spus că AEP nu a reuşit până la acest moment să desemneze toţi vicepreşedinţii şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Mai mult nu a reacţionat nici la sesizările făcute de PSD Dâmboviţa cu privire la faptul că PNL ar fi distribuit materiale electorale lipsite de datele de identificare prevăzute de lege.

„La o primă tragere la sorţi am avut 134 de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai secţiilor de votare care au fost înlocuiţi, în general, fie au avut probleme legate de legătura de rudenie cu unul sau altul dintre candidaţi sau fie calitatea de membru al unui partid politic, fie au refuzat să meargă în teritoriu la secţiile de votare unde au fost desemnaţi. Pe data de 2.12.2016 a avut loc o nouă tragere la sorţi şi s-au completat din nou 78 de posturi de preşedinte şi vicepreşedinte şi constatăm că din nou 13 dintre ei au probleme şi nu pot sau nu vor să ocupe aceste poziţii. Asta este deosebit de grav pentru că pe data de 29.11.2016, birourile electorale ale secţiilor de votare trebuiau constituite, ori în absenţa preşedintelui sau vicepreşedintelui, constituirea nu poate avea loc, ca urmare nici procesul electoral nu este la momentul acesta condus de structurile legale care au atribuţii în acest sens.

Asta arată că la Autoritatea Electorală Permanentă nu s-a făcut o evaluare corectă, la timp, a bazei de selecţie pentru preşedinţi şi vicepreşedinţi, ba, am constat cu surprindere că majoritatea judecătorilor care ar fi fost primii îndreptăţiţi să ocupe o asemenea poziţie, au fost fie ocoliţi de sistemul de selecţie, fie au fost trimişi la tot felul de secţii prin judeţul Dâmboviţa, motiv pentru care mulţi dintre ei nu fac parte din structurile birourilor electorale ale secţiilor de votare. Situaţia este aceiaşi şi pentru procurori…

Am reclamat în urmă cu două săptămâni la AEP că PNL distribuie în judeţ un ziar „Opinia dâmboviţeană” care nu avea înscrise datele care erau absolut obligatorii. Deşi au trecut două săptămâni, nu s-a făcut nicio verificare, nu s-a aplicat nicio sancţiune, iar AEP ne comunică cu foarte mare lejeritate că subiectul face obiectul verificărilor… Zilele trecute PNL a distribuit în judeţ un supliment din ziarul România Liberă, supliment care nu întruneşte condiţiile legale pentru a fi material publicitar electoral pentru că nu rezultă să fi fost tipărit la comanda PNL. Acest lucru este generat de incapacitatea AEP de a asigura un climat legal acestor alegeri.”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

