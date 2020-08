Adrian Ţuţuianu, coordonator Pro România Dâmboviţa, a prezentat ultimii candidaţi la funcţia de primar înscrişi în cursa electorală

Senatorul Adrian Ţuţuianu, coordonatorul Pro România Dâmboviţa, a prezentat ultimii candidaţi înscrişi în competiţia electorală, pentru funcţia de primar. Este vorba despre Larisa Maria Ciocan, candidat la Primăria Şotânga, Mihai Robert Badea – Primăria Moţăeni, Sandu Marin, candidat la Poiana, Oprea Gabriel, Produleşti şi Rizea Dănuţ, candidat pentru funcţia de primar la Răscăieţi. Cu acest prilej, Adrian Ţuţuianu a spus că s-a încheiat o etapă impo-ratantă a procesului electoral, aceea a depunerii candidaturilor. Pro România Dâmboviţa are candidaţi la funcţia de primar în 78 de localităţi din 89, din care cinci sub 35 de ani şi 46 cu vârste între 35-50 de ani. Nu mai puţin de 14 candidaţi sunt femei. Pentru consiliul Judeţean şi consiliile locale partidul condus de Victor Ponta are pe liste 1203 candidaţi.