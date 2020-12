Adrian Porumboiu, despre fiul lui Beni Popescu:”Va fi cel mai mare jucător al României”

Adrian Porumboiu, fost arbitru internaţional şi patron la FC Vaslui, are chiar curajul parieze că Octavian Popescu va fi „cel mai mare jucător pe care îl va avea România”, considerând că mijlocaşul ofensiv de 17 ani este mult mai valoros decât Olimpiu Moruţan, Dennis Man şi Florinel Coman.

Adrian Porumboiu, impresionat de Octavian Popescu

„Coman, Moruţan şi Man înmulţiţi cu o sută nu ajung la valoarea lui Octavian Popescu. ăsta-i fotbalist de mare clasă. Eu n-am văzut aşa jucător, aşa copil talentat. Are tupeu, are tupeul jucătorului care ştie ce are de făcut. Când intră cu mingea la picior, nu-l poţi deposeda decât prin fault.

Gică Hagi avea tupeu că ştia ce avea de făcut, la fel şi Maradona. La fel ca ei, şi Octavian Popescu are scânteie, se vede că are geniu de fotbalist. De la Gică Hagi încoace eu n-am mai văzut aşa fotbalist. Copilul e fotbalist de fotbalist”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit Fanatik.

Adrian Porumboiu l-a comparat pe Octavian Popes-cu şi cu Lucian Sânmărtean şi Nicolae Stanciu, doi jucători pe care i-a avut la FC Vaslui, dar şi din această „ecuaţie” mijlocaşul de la FCSB iese în câştig de cauză.

„Eu am văzut mulţi jucători, i-am cunoscut, i-am urmărit la jocuri şi la antrenamente. Eu l-am luat pe Nicu Stanciu, l-am crescut, el era bunişor, dar nu poate fi comparat cu Popescu.

Octavian Popescu are exact stilul lui Sânmărtean, dar are şi ceva în plus, viteza. Lucian nu avea viteză, copilul ăsta are şi viteză. Zici că joacă de-o viaţă”, a transmis Adrian Porumboiu.

Octavian Popescu a evoluat în opt partide oficiale pentru FCSB în actuala stagiune, şapte de campionat şi una în Europa League, 0-2 cu Slovan Liberec în turul trei preliminar.

La ultimele două jocuri, cu Gaz Metan şi UTA, Octavian Popescu a fost decisiv pentru FCSB, reuşind să obţină câte un penalty, cel din care s-a obţinut victoria de la Mediaş, respectiv din care s-a deschis scorul pe Arena Naţională.