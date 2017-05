Admnistraţia oraşului Pucioasa va demara exproprierile pentru a putea realiza investiţia noua aducţiune de apă potabilă

Share This





















După cum ştim, Primăria Pucioasa a iniţiat un proiect foarte important pentru oraş „Instalaţie de alimentare cu apă potabilizabilă prin Staţia de tratare a apei Pucioasa”, concret este vorba despre o nouă aducţiune de apă potabilă de înaltă calitate .

Viceprimarul oraşului Pucioasa, Dan Sprinceană ne-a vorbit despre acest proiect al aducţiunii de apă pe care administraţia locală de la Pucioasa vrea să-l implementeze însă s-a blocat în momentul de faţă din lipsa de teren din zona lacului de acumulare. Pentru a se putea face aducţiunea de apă la Pucioasa este nevoie de câţiva metri de teren pe unde să fie amplasată conducta.

Primăria Pucioasa nu are în proprietate teren în zona barajului, singura soluţie de rezolvare a problemei este aceea ca proprietarii de terenuri din zonă să cedeze o porţiune din terenurile lor pentru ca investiţia să poată fi realizată chiar anul acesta. Admnistraţia de la Pucioasa nu mai stă la discuţii pentru că deja s-a pierdut foarte mult timp şi va rezolva problema aşa cum spune legea, adică vor începe exproprierile şi problema se va rezolva. Legea le perimte autorităţilor de la Pucioasa să facă expropriere fiind o lucrare de interes local, este vorba de un culoar de trei metri lăţime pe o lungime de 2000 de metri: ” Noi am apreciat că această investiţie putea fi realizată până în acest moment dar fiecare problemă mai generează o altă problemă . Ţinând cont de faptul că a fost un meci total între OCPI Dâmboviţa şi Administraţia Bazinală Buzău, apreciem că la acest moment nu putem merge decât pe o singură direcţie… şi anume exproprierea conform Legii 255. Exproprierea este o procedură simplă , ţinând cont că este vorba de o lucrare de interes public. O să parcurgem toţi paşii legali şi vom aproba în CL Pucioasa. După acest culoar de expropiere va fi realizat pentru că trebuie să fim siguri ca să putem să luăm autorizaţia de construire, o să scoatem lucrarea la licitaţie. Deja avem prevăzută jumătate din suma care a rezultat conform studiului de fezabilitate , urmând ca cealaltă sumă să fie dată către UAT Pucioasa de către CJ Dâmboviţa. Eu apreciez ca acest an va conduce cu apă potabilă de calitate la robinet”, a declarat viceprimarul Dan Sprinceană

Este vorba despre realizarea unei conducte pe o lungime de 3 km care se devine realitate cu suportul financiar al Consiliului Local Pucioasa şi al Consiliului Judeţean. Pe această reţea nouă, apa provine din acumulările Dobreşti şi Gâlma şi ajunge la Berevoieşti fără să aibă contact cu râul Ialomiţa, evitand astfel poluarea generată de cei peste 30.000 de locuitori, situaţi în amonte de barajul Pucioasa.