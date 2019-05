Administraţia publică locală din Târgovişte, acuzată că nu-şi onorează promisiunile şi angajamentele

Share This





















Şeful PNL Târgovişte şi candidat pe lista partidului la alegerile de duminica viitoare, Aurelian Cotinescu, a lansat un nou val de acuzaţii la adresa administraţiei publice locale, despre care a afirmat că nu îşi onorează angajamentele şi nu are o strategie pentru a susţine dezvoltarea economică a oraşului.

„Toate proiectele Primăriei Târgovişte sunt la viitor. Pentru că în trecut, dacă ne uităm anul trecut, am avut o absorbţie de fonduri europene de 90000 de euro. Dacă ne uităm în prezent, avem borduri roşii, treceri pentru pietoni roşii şi mai nou scufiţe roşii, iar dacă ne uităm spre viitor vom vedea că totul este ambalat frumos, ne este prezentat că vom avea un oraş minunat peste ceva timp. Eu cred că a sosit momentul sau s-a ajuns la momentul la care noi, târgoviştenii, ne-am cam săturat de toate aceste promisiuni, poleieli… Au spus că o să avem parte de finalizarea centurii rutiere până la sfârşitul anului 2018 şi cum bine ştiţi, au pierdut şi fondurile europene, ne-au şi îndatorat cu alte 18 milioane de lei iar în momentul de faţă ne-au cerut votul pentru a lua un alt împrumut pentru această centură. Au spus că vor fi finalizate lucrările la mall până la sfârşitul anului 2019, deşi este o investiţie privată. Nu s-a săpat nici măcar la fundaţia acelei clădiri iar constructorul transmite că o va finaliza când va considera, pentru că, până la urmă, e o investiţie privată.

Au spus că vor fi alături de noi, atunci când am lansat proiectul de modernizare a transportului public local, de achiziţie a patru autobuze noi, de creare a patru linii pentru aceste autobuze, astfel încât elevii şi studenţii să ajungă la şcoli şi universitate în condiţii moderne şi având parte de gratuităţi. Primarul a ieşit în conferinţă publică, a spus că susţine acest proiect, consilierii PSD au votat alături de consilierii noştri în Consiliul Local iar după trei luni de zile au spus că nu pot să îndeplinească această promisiune, pentru că au un proiect de finanţare pentru anul viitor, că vor lua acele autobuze anul viitor.

Totul se vorbeşte în viitor la Primăria Târgovişte. Mergând pe acelaşi raţionament, întreb şi eu de ce s-au găsit 1,6 milioane de euro pentru renovarea stadionului existent, renovarea unei singure tribune, atâta timp cât, de trei ani de zile, primarul municipiului ne spune că vom avea parte de un stadion în valoare de 15 milioane de euro? Şi trei ani de zile a fost trâmbiţat acest lucru. Când mint ei? Când vorbesc de centură? Când vorbesc de stadion, când vorbesc de transport?

Nu e suficient să ai borduri roşii, treceri pentru pietoni roşii. Trebuie să ai un punct economic adevărat, să ai un parc industrial, să aduci investiţiile aici, să poţi să creezi locuri de muncă pentru târgovişteni, să aduci târgoviştenii plecaţi afară, să întregeşti familiile şi să creezi un viitor acestui oraş. Pentru toate astea nu e suficient să ai o aplicaţie pe telefon!”